“La tragica e inattesa morte di Gianni De Gennaro aggiunge nuovi e inquietanti interrogativi alla lunga storia delle stragi politico-mafiose. Un dato emerge con particolare evidenza: la singolare convergenza tra l’iniziativa giudiziaria della Procura di Caltanissetta e l’orientamento politico della maggioranza della Commissione parlamentare antimafia.

Un orientamento volto a riscrivere la storia delle stragi del 1992-1993, cancellando i filoni investigativi sui rapporti tra mafia e potere politico e sui legami tra mafia ed eversione neofascista. Eppure, all’indomani delle stragi, era stata proprio la DIA di De Gennaro a prospettare la necessità di indagare sulle convergenze di interessi tra organizzazioni mafiose, ambienti dell’eversione di destra, apparati dello Stato, settori affaristici e massonici”. Lo dice l’associazione Memoria e Futuro.

“Non è andata così. Alle stragi sono puntualmente seguiti i depistaggi, fino a quello di via D’Amelio, «uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana». Una lunga sequenza che ha avuto nelle inchieste della Procura di Caltanissetta uno dei suoi epicentri storici e ha profondamente compromesso il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni – aggiunge l’associazione – Il tentativo di riscrivere la storia repubblicana e di metterne in discussione le radici antifasciste si inscrive in una più complessiva strategia di segno autoritario. Un passaggio della storia repubblicana che richiama tutti a un impegno straordinario in difesa della Costituzione e della democrazia. È su questo terreno che Memoria e Futuro continuerà a spendere il proprio impegno”.