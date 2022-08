I nomi della compagine dell'ex sindaco di Messina

Trentanove liste presentate in tutta l’Isola: questo è il numero monstre di gruppi scesi in campo a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Cateno De Luca. L’ex sindaco di Messina ha depositato tutto il materiale necessario. La quarta lista, denominata Autonomia Siciliana, ha raccolto candidature in tre province siciliane. Il simbolo non sarà presente infatti a Palermo, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. .



I candidati di Autonomia Siciliana

ENNA

Ferdinando De Francesco

Irene Puzzo

MESSINA

Cristina Catalfamo

Giovanna De Vincenzo

Antonio Pennisi

Simona Oteri

Daniele Ruzzo

Giovanni Scopelliti

Bartolometo Taranto

Oleg Traclò

RAGUSA