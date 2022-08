I nomi della compagine dell'ex sindaco di Messina

Trentanove liste presentate in tutta l’Isola: questo è il numero monstre di gruppi scesi in campo a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Cateno De Luca. L’ex sindaco di Messina ha depositato tutto il materiale necessario. La terza lista, denominata Orgoglio Siculo, ha raccolto candidature da otto province siciliane. Il simbolo non sarà presente infatti a Palermo.



I candidati di Orgoglio Siculo

AGRIGENTO

Gianluca Lo Bracco

Gerlando Marchetta

Giuseppe Sicurello

Anette Vassallo

Rosario Vella

Myriam Vizzini

CALTANISSETTA

Valeria Dell’Utri

Angelo Montebello

Francesco Rimmaudo

CATANIA

Carmine Bertuccio

Annamaria Cannavò

Claudio Collura

Paolo D’Amato

Salvatore Fiore

Donatella Marchese

Pasquale Masi

Raffaele Panebianco

Pierpaolo Pecoraio

Agatino Scarvaglieri

Caterina Scordo

Salvatore Stefio

Fabiana Famularo

ENNA

Rosa Maria

Antonio Messina

MESSINA

Mario Briguglio

Concetta Buonocuore

Ivano Cantello

Rosaria Di Ciuccio

Francesco Fazio

Serena La Spada

Vincenzo Pulizzi

Daniela Zirilli

RAGUSA

Antonino Converso detto Tonino

Valentina Maria Costanza Musumeci

Bastian Occhipinti

Sonia Tenerezza

SIRACUSA

Rosolia Agostino

Salvatore Carcò detto Salvatore Glovo

Maria Luisa Garraffa

Carlo Palermo

Salvatore Ventura

TRAPANI