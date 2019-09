Via libera in Commissione Bilancio ad un emendamento governativo al Collegato alla Finanziaria su Riscossione Sicilia: la norma prevede che l’Assessorato regionale per l’Economia- Dipartimento regionale delle Finanze- sia autorizzato a compensare le posizioni debitorie e creditorie certe liquide ed esigibili con Riscossione Sicilia ed a rateizzare il debito residuo in 10 anni con l’applicazione del tasso di interesse legale.

“I debiti di Riscossione Sicilia nei confronti della Regione potranno adesso essere ridotti tramite compensazione con i crediti e rateizzati in dieci anni. Una boccata d’ossigeno fondamentale per una società da anni in difficoltà finanziaria ma che grazie al nuovo management sta superando le criticità ereditate dalle precedenti gestioni” commenta Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima.

La Commissione ha analizzato l’emendamento del governo che era stato presentato in tre commi cassando il comma uno e il comma due e dando il via libera solo al terzo. Nei primi due commi, attraverso la tradizionale proposta in forma tecnica di modifica di leggi esistenti,. il governo aveva tentato di sbloccare pere legge l’avanzamento di carriera di alcune categorie di dipendenti di Riscossione nonostante lo stato di crisi evidente e persistente della Società che aspetta da anni la soluzione del transito in Agenzia delle entrate, ipotesi per la quale non si trova l’accordo con l’agenzia nazionale di Riscossione.

l via libera alla riduzione del debito dovrebbe aiutare in questo percorso o comunque nel tentativo di evitare un pericoloso crack comunque ai danni delle casse pubbliche

“Un sostegno concreto, voluto fortemente dal governo Musumeci ed auspicato dal cda di Riscossione Sicilia – aggiunge Aricò – con il contributo tecnico del vicepresidente, il commercialista Ettore Falcone. Tutto ciò non potrà che avere ripercussioni positive sui bilanci della società, ben guidata dal presidente, l’avvocato Vito Branca, e quindi determinare maggiori garanzie per il personale di Riscossione Sicilia che sta contribuendo in maniera determinante e con grande professionalità alla gestione della rottamazione ter delle cartelle esattoriali”.