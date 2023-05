Decathlon assume personale in Sicilia, le posizioni aperte e come candidarsi

La Brizz Nuoto ci crede, a Firenze si gioca la salvezza in serie A1

Sabato 13 maggio alle 15 alla piscina Nannini di Firenze, la matricola acese rende visita alla Rari Nantes Florentia per la bella delle finali play out per la permanenza in serie A1. Francesca Sapienza “vogliamo regalare questo obiettivo ai nostri tifosi, alla nostra società ed in primis a..