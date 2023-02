Assunzioni nei punti vendita di Carini, Catania e Milazzo

Decathlon, il colosso francese dell’abbigliamento sportivo, è al momento alla ricerca di diverse figure da inserire come “Sales Assistant” nei punti vendita di Palermo, Catania e Messina.

Un’opportunità da non perdere per chi ama lo sport e vuole far diventare la propria passione un vero e proprio lavoro.

L’azienda specializzata in articoli sportivi è alla ricerca di tre addetti venditi da inquadrare a tempo determinato e part-time, con un compenso tra i 725 e 920 euro lordi al mese, e in particolare:

Cosa fa il Sales Assistant

La figura del “Sales Assistant” in Decathlon si occupa dell’assistenza alla clientela, dalla scelta del prodotto fino all’acquisto finale, così come della gestione del layout e del merchandising del proprio reparto, della verifica della disponibilità dello stock, ma anche dello sviluppo della strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo, riparo) su cui l’azienda sta puntando ormai da diversi anni.

I requisiti e come candidarsi

Per candidarsi agli annunci di lavoro Decathlon non sono necessari requisiti particolari. Sarà sufficiente il diploma di scuola media superiore, essere esperti e appassionati di sport, preferibilmente di una disciplina sportiva specifica, e la disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

La candidatura potrà essere inviata tramite la sezione “Careers” di Decathlon, periodicamente aggiornata con le offerte attive in tutta Italia.

Perché lavorare in Decathlon

Decathlon è sul mercato dal 1976 e grazie alla sua filosofia aziendale, ovvero rendere lo sport accessibile a tutti, con investimenti in innovazione, tecnologia e personale tecnico preparato, è riuscito a diventare nel tempo uno dei brand più apprezzati del settore, garantendo sempre un buon rapporto qualità/prezzo dei suoi articoli.

I neoassunti, oltre a essere inseriti in un’azienda dinamica e competitiva, seguiranno un percorso formativo in affiancamento, per svolgere al meglio il proprio lavoro.

Al momento in Sicilia sono presenti sette punti vendita, l’ultimo dei quali è stato aperto a Carini a giugno 2022. L’obiettivo dell’azienda è quello di proseguire il piano di espansione nell’isola, ampliando nei prossimi mesi anche l’organico presente nel territorio.

