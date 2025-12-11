Venerdì 12 dicembre, alle ore 21, Zō Centro culture contemporanee di Catania, ospita il secondo concerto della stagione 2025-2026 di “Pulsar”, la rassegna di musica alternative e indie organizzata attraverso un sodalizio fra la direzione artistica del centro culturale catanese ed alcuni operatori della scena “alternative” siciliana per dare nuova linfa alla produzione di concerti dal vivo. Da Londra arrivano i Decius, band composta dai fratelli Liam e Luke May (fondatori della Trashmouth Records) insieme con Quinn Whalley (Paranoid London/Warmduscher) e Lias Saoudi, frontman dei Fat White Family. Hanno un contratto con la Leaf Label e producono musica che attinge all’acid house, alla disco e alla techno.

Si descrivono così: «l’odore di un venerdì sera in una discoteca di Chicago degli anni ’80 mescolato al suono di un riverbero proveniente da uno stabilimento balneare di New York degli anni ’70, poi filtrato attraverso un filtro rotto di Brixton». Sebbene i Decius siano principalmente musica da nightclub, i loro semi sono gonfi di energia punk. Prendono il nome dall’imperatore romano che governò dal 249 d.C. al 251 d.C., quando fu ucciso dai Goti nella battaglia di Abrito. Dicono: «È probabile che i Decius abbiano un destino simile, ma nel frattempo sono qui a governare le stanze più sudate, giocherellando con le manopole e urlando nell’abisso mentre il mondo brucia…».





L’opening act è affidato a Cuperose, il progetto sonoro del catanese Andrea Privitera che esplora la tensione emotiva tra fragilità e controllo. Combinando sintesi analogica, elettronica minimale e voci intime, la sua musica oscilla tra struttura e istinto. Voce e macchina interagiscono, a volte in armonia, a volte in attrito, plasmando paesaggi sonori in evoluzione con un tocco grezzo e performativo. La serata sarà aperta dalle selezioni musicali di Pul e chiuse da quelle di Pillin, entrambi del collettivo KVA.

Biglietti: € 15. Prevendita on line, info al numero 0958168912, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13. Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.

