l'ex candidato sindaco e l'istantanea di un'amicizia forse perduta

E’ passato del tempo da quando il giovane Ismaele La Vardera, candidato sindaco di Palermo appoggiato dalla Lega, andava in giro in lapino con Matteo Salvini, arrivato in Sicilia per sostenerlo nella corsa alla conquista della città.

Di quell’esperienza da candidato, è nato “Italian Politics 4 Dummies”, il documentario di La Vardera – inviato della trasmissione televisiva Le Iene – sulle amministrative a Palermo, trasmesso da poco al cinema.

Oggi, mentre infuria la polemica sul Decreto Sicurezza, con i botta e risposta e le accuse tra Leoluca Orlando e Salvini, La Vardera pubblica sui social una foto che lo ritrae proprio con Salvini a bordo del molto siculo mezzo di locomozione.

Ecco cosa scrive La Vardera: “Caro Matteo, se oggi fossi stato sindaco della mia Palermo, si consumava il nostro divorzio politico. Con Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, ci sono tante cose che mi dividono, ma al posto suo avrei fatto lo stesso! Restiamo umani, accanto agli esseri umani!.

E poi c’è quella foto, nostalgica istantanea di un rapporto di stima forse perduto per sempre o forse no, come si potrebbe evincere da quel “caro”…