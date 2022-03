Un uomo di 62 anni ha rischiato di morire a Palermo

Un uomo di 62 anni, Illuminato Dolce, è stato soccorso sul campo di calcio Garden Center in via Beato Angelico a Palermo dopo aver accusato un infarto. Sono stati gli stessi compagni, assistiti telefonicamente dai sanitari del 118, a praticare un massaggio cardiaco. E’ stato utilizzato il defibrillatore in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 con il medico rianimatore.

L’intervento del personale sanitario

Una volta arrivato il personale sanitario, il sessantaduenne è stato stabilizzato e portato all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove si trova ricoverato in emodinamica. Le sue condizioni sono serie e la prognosi è riservata.

Nei giorni scorsi la tragedia

Appena qualche giorno fa purtroppo si è consumata la tragedia in un altro campo di calcio. E’ morto infatti in ospedale Nicola Basile, 39 anni, di Capaci, colpito da malore durante una partita di calcetto. L’uomo, sabato 12 febbraio, si era sentito male nel corso di una partita di calcetto, valida per il campionato di Serie D. Soccorso dai compagni è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo, ha subito due interventi chirurgici alla testa. Dopo due settimane, è morto. Nicola Basile ha lasciato la moglie e quattro figli.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi social da parte di amici per ricordarlo. A partire dalla società Avis Capaci C5, che ha espresso immenso dolore per la scomparsa di Nico ed esternano un profondo senso di cordoglio alla famiglia Basile. In tanti hanno pianto la sua scomparsa. Dal Palermo Calcio a 5, all’Avis Capaci passando per la delegazione provinciale Calcio A5-Palermo i messaggi di cordoglio per la sua morte si sono moltiplicati di minuto in minuto sui social.

Nel gennaio scorso altro epilogo terribile

Gangi, piccolo comune sulle Madonie in provincia di Palermo, ancora non riesce a riprendersi dalla notizia della morte di Gaetano Giunta, cacciatore di 42 anni, avvenuta il 31 gennaio scorso nelle campagne madonite. Tanino, come lo chiamavano gli amici, è morto in seguito a un malore durante una battuta di caccia.