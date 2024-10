A Palermo l'evento di beneficienza del Rotary

Tutto pronto per la decima edizione di Défilé d’Amourè, sfilata di moda di beneficenza che si terrà all’hotel San Paolo Palace domenica 20 ottobre. La sfilata è organizzata dal Rotary Club Palermo Teatro del Sole.

Défilé d’Amourè ha l’obiettivo di raccogliere fondi per il progetto End Polio Now, della Rotary Fondation, che si occupa di eliminare dal mondo la poliomielite. Iniziativa possibile grazie alla passione e alla dedizione della socia Mariafrancesca Franco che ormai da 10 anni si occupa di organizzare la sfilata.

In passerella ci saranno sia soci e socie del Rotary, che mariti, mogli e figli oltre a ragazzi e ragazze che sfileranno (in modo gratuito) indossando i modelli uomo, donna e bambino messi a disposizione da diverse aziende.

Dieci anni contro la polio

“In queste dieci edizioni – dice l’organizzatrice rotariana Mariafrancesca Franco – anno dopo anno tutto si è sviluppato sempre più, fino ad arrivare ad eventi con 700 persone e in location meravigliose. C’è tanto lavoro dietro, ma so che si tratta di una giusta causa e che tutti insieme possiamo fare la differenza. Diversità equità ed inclusione, saranno le tre parole che in questa edizione, più di tutte le altre, verranno rappresentate al meglio per trasformare un pomeriggio di moda in un pomeriggio di spettacolo. Ricordo ancora quando mi chiesero di fare la prima edizione, c’era tanta inconsapevolezza, ma sapevo che era la strada giusta. Ho trovato il sostegno di molte aziende e soprattuto di tutti i rotariani. Oggi Défilé d’Amour è una realtà affermata che combatte concretamente la polio”.

In sostanza, si tratterà di un evento – quello che si svolgerà al San Paolo Palace di via Messina Marine 91, nel capoluogo siciliano – che sarà sì all’insegna della moda ma che soprattutto si batterà per una grande causa. E negli ultimi 10 anni, questa iniziativa è stata un crescendo, arrivando – lo scorso anno – a raccogliere oltre 16 mila euro che sono poi serviti al Rotary per comprare e distribuire vaccini nelle zone più a rischio.

“Questo straordinario progetto – conclude il presidente del club Teatro del Sole, Daniele Mondello – è frutto della visione di Francesca, dell’impegno di diversi sponsor e della passione di tanti rotariani e volontari. Vogliamo sensibilizzare la gente e raccogliere fondi per una causa di vitale importanza così da fare la differenza sostenendo campagne globali di eradicazione di questa malattia. Il nostro scopo infatti è quello di contribuire nel raggiungimento di un mondo libero dalla polio nonostante gli ultimi scontri bellici in medio oriente gli abbiano fatto rialzare la testa”.

Per partecipare all’evento è richiesto un contributo di 20 euro che sarà interamente destinato al progetto End Polio Now. La polio, infatti, è una patologia che può portare alla paralisi totale o parziale del corpo, soprattutto nei bambini e che è stata sconfitta in gran parte del mondo con i vaccini. Tuttavia nelle zona orientale del globo come Pakistan e Afghanistan, ancora oggi, ci sono casi di poliomielite.

Per chiunque volesse prenderne parte è possibile contattare, entro sabato mattina, l’organizzatrice dell’evento Mariafrancesca Franco al numero 393 9926325 o il presidente del Rotary Palermo Teatro del Sole, Daniele Mondello al 393 9011001.