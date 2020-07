La segnalazione inviata a BlogSicilia

A Palermo, in via Generale Rodolfo Corselli, ai margini della zona industriale del quartiere di Brancaccio, è presente una struttura in cui regnano abbandono e degrado. E’ quanto testimoniano le foto inviate da un lettore di BlogSicilia. Questa volta sotto i riflettori di una Palermo abbandonata c’è una grande struttura, una ex scuola vuota, come spiega il lettore, da oltre 30 anni. Un luogo diventato terra di nessuno, anzi, qualcuno a dire il vero c’è: i topi.

Da quello che si legge nella segnalazione, infatti, è un branco di roditori a dominare incontrastato l’ex plesso scolastico. Sporcizia e rifiuti, come testimoniano le foto, sono presenti anche lungo le strade attigue. “Ma gli spazzini che spazzano le strade con la classica scopa non esistono più? – si chiede il nostro lettore . Perché dove abito è pieno di cacca di cane ex di più “munnizza” a non finire, è uno schifo”. Sono tante le lamentele dei palermitani. “Questa è la mondezza davanti il cancello del condominio che si trova in via Generale Rodolfo Corselli” si legge nella segnalazione giunta a BlogSicilia da parte di un lettore che trova così una valvola di sfogo alla continua situazione di disagio con cui sono costretti a convivere i residenti.

Non solo a Brancaccio però si possono trovare situazioni simili. Lunedì 6 luglio alle 21 a Piazza Indipendenza è in programma una fiaccolata di protesta contro il degrado, l’incuria e la non sicurezza del tratto compreso tra Corso Calatafimi, Piazza Indipendenza e il cortile Criscione.

A Palermo, ironia della sorte, il degrado ambientale regna anche davanti alla sede dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Sono diversi i cumuli si rifiuti, fatti di cartacce, plastica, lattine. I rifiuti davanti la sede dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambente stazionano da giorni, indisturbati, davanti ai grandi cancelli. Non solo rifiuti per terra ma anche all’interno dei vasi che contengono le piante ornamentali sono presenti rifiuti di vario genere.