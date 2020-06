Non solo rifiuti ma anche erbe infestanti

Degrado e sporcizia regnano davanti alla sede dell’Arpa Sicilia, agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Un paradosso se si pensa che proprio davanti all’ente che dovrebbe occuparsi di rispetto dell’ambiente si possono trovare rifiuti di ogni genere. Non un bello spettacolo è certamente quello a cui si assiste davanti alla grande struttura che si trova a Palermo, in via San Lorenzo, adiacente all’ospedale La Maddalena. All’interno del palazzo si trova anche l’ufficio scolastico provinciale.

A Palermo, ironia della sorte, il degrado ambientale regna anche davanti alla sede dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Come si vede dal video che è stato pubblicato questa mattina nella pagina Facebook di Blogsicilia, sono diversi i cumuli si rifiuti, fatti di cartacce, plastica, lattine. I rifiuti davanti la sede dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambente stazionano da giorni, indisturbati, davanti ai grandi cancelli.

Non solo rifiuti per terra ma anche all’interno dei vasi che contengono le piante ornamentali sono presenti rifiuti di vario genere. Insomma le piante vengono utilizzate come cestino e come posto in cui sbarazzarsi di cartacce. Non mancano però nemmeno le erbe infestanti davanti agli uffici di Arpa e Ufficio scolastico regionale. Come si vede dal video, infatti, attorno al palazzo crescono erbacce di qualsiasi genere.