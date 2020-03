La strada è invasa dai rifiuti

Degrado e sporcizia in via Umberto Giordano e via Beethoven a Palermo. Sono i cittadini che denunciano a BlogSicilia la situazione con la quale sono costretti a convivere. “Da alcuni mesi la situazione di queste vie sta indietreggiando – dice Gabriele Di Salvo -, meno cura e meno attenzioni”.

Nelle due vie non si vede l’operatore ecologico da mesi, denunciano i residenti. “Di giorno in giorno il degrado aumenta sempre di più non solo alla scarsa pulizia ma anche grazie all’inciviltà dei cittadini che getta carta a terra o ai detentori dei cani che non raccolgono gli escrementi dei propri cani”.

È un accorato appello quello rivolto all’amministrazione comunale dai cittadini che chiedono un sopralluogo. “Nessun intervento da parte degli organi competenti ed ecco che degrado e sporcizia delle strade sono ormai visibili e non più tollerabile”. La strada, come testimoniano le immagini, è invasa da cartacce, bottiglie e foglie. “Abbiamo richiesto più volte all’amministrazione la soluzione dei vari problemi che riguardano la via, ma ci hanno sempre ignorato e non ascoltato”.