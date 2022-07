Marciapiede dissestato, rifiuti ovunque e degrado che appare evidente in tutta la zona: una presentazione non proprio ottimale quella offerta ai turisti in transito nei pressi di via Francesco Crispi, a Palermo. Nell’area di congiunzione con via dell’Ucciardone infatti, si trova una stuola di spazzatura che impedisce il regolare passaggio dei pedoni. Il tutto a pochi metri da diverse entrate del Porto, una delle quali dà l’accesso agli uffici dell’Autorità Portuale

Rifiuti e degrado in via Crispi

Area pedonale, sita nei pressi di un ex stazione di benzina, resa comunque impraticabile a causa delle radici degli alberi, che hanno dissestato tutta la pavimentazione. Marciapiede, tra l’altro, privo anche di diverse basole. Mancanze che espongono la nuda terra al sole, contribuendo alla crescita di erbacce. Tanti, anzi troppi, i sacchetti di immondizia abbandonati sul posto. Spazzatura che va dalle classiche bottiglie o cartacce, ad alcuni pezzi di legno e rifiuti ingombranti.

Cantiere del collettore fognario pieno d’acqua

Un quadro di degrado ed incuria aggravato dalle condizioni del cantiere del collettore fognario di piazza della Pace. Un cratere presente ormai da anni in zona e nel quale si continua a registrare la presenza di acqua di fogna mista ad acqua di falda. Sembrano invece completati i lavori nei pressi del plesso abitativo all’incrocio con via Archimede, protagonista negli scorsi anni di allagamenti in strada.