Si cercano le cause della morte

Un delfino è stato trovato spiaggiato nella spiaggia di Carini. La presenza del mammifero è stata segnalata alla Capitaneria di porto di Terrasini da diverse persone che stavano passeggiando nell’arenile.

L’animale sarà consegnato al centro studi ambientali Wilderness. I biologi marini esamineranno l’animale per stabilire la causa della morte. Purtroppo spesso i delfini vengono uccisi perché ingeriscono la plastica che si trova in mare o da qualche pezzo di rete lasciata dalle battute di pesca, e quando se ne ritrova uno morto è sempre triste.

Il delfino rinvenuto a Capaci

Lo scorso anno era stato rinvenuto un delfino morto sulla spiaggia di Capaci. Il macabro ritrovamento era stato fatto da alcuni bagnanti che erano andati a mare nel tratto vicino al parcheggio comunale di piazza XXIII maggio. Bagnanti che poi hanno dovuto pure difendere il mammifero che si era trasformato, agli occhi di alcuni bambini di 7-8 anni, in un oggetto curioso contro cui lanciare dei sassi.

La rimozione della carcassa

Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia costiera che, dopo il sopralluogo, hanno passato la palla al Comune. Il personale della polizia municipale e l’Amministrazione, dopo un carteggio con l’Istituto zooprofillatico, hanno avviato la procedura necessaria per rimuovere la carcassa da cui manca la parte inferiore, probabilmente cannibalizzata da qualche predatore del mare.

La balenottera morta a Scoglitti

Già qualche giorno prima una balenottera in gravidanza è morta spiaggiata a Scoglitti, nel Ragusano, nei pressi di Costa Fenicia. L’enorme cetaceo, circa 15 metri, è morto sugli scogli mentre partoriva. Sul posto i volontari del Wwf, la guardia costiera, Oipa, e personale veterinario che non hanno potuto far altro che costatare la morte del cetaceo. Un esemplare poi che era stato studiato, anche perchè non propriamente comune sulle nostre coste, così come è già avvenuto in passato dopo il ritrovamento di mammiferi del genere.

