Dovrà anche risarcire il giovane

Ha denunciato un giovane di 29 anni di averla violentata durante una serata trascorsa in casa. Secondo il racconto della presunta vittima, una ragazza di 27 anni, il giovane l’avrebbe costretta a un rapporto sessuale. Una volta presentata la denuncia ai carabinieri, in un comune del palermitano, la ragazza avrebbe iniziato a raccontare quanto successo agli amici chiedendo anche consigli.

La voce della denuncia è arrivata anche al presunto aggressore che assistito dall’avvocato David Grasso Castagnetta si è presentato spontaneamente e ha raccontato la sua versione dei fatti. Grazie alle spiegazioni fornite dal ragazzo, all’esame del contenuto delle chat intercorse tra i due e all’attento dei carabinieri della stazione di Bagheria e il pm della procura di Termini Imerese, è stato accertato che le accuse erano false e il procedimento è stato archiviato.

Dopo l’archiviazione la denunciate è finita a processo per la grave calunnia mossa nei confronti del ragazzo. La giovane ha patteggiato una pena di un anno e due mesi con sospensione condizionale e la ragazza ha proposto di risarcire il danno causato al ragazzo, che nel frattempo ha anche perso, a causa del procedimento, opportunità di lavoro.