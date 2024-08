Il marito di 69 anni ha presentato denuncia ai carabinieri per la morte della moglie di 66 anni avvenuta ieri all’ospedale di Partinico. La paziente era malata oncologica. L’uomo ha chiamato i carabinieri e ha dichiarato che si sarebbe trattato di un caso di malasanità. Il corpo della donna è stato trasportato al reparto di medicina legale dell’ospedale Policlinico per eseguire l’autopsia come disposto dalla procura. I militari hanno sequestrato la cartella e iniziato le indagini per accertare quanto dichiarato dall’uomo.

Donna muore dopo dimissioni dal pronto soccorso di Patti, indaga la procura

Indagini dopo la morte di Francesca Colombo, 62 anni. La donna, originaria della cittadina lombarda ma in vacanza a Librizzi, nel Messinese, è deceduta sabato scorso all’ospedale “Barone-Romeo” di Patti, dopo essere stata dimessa poche ore prima dal pronto soccorso dello stesso nosocomio.

L’inchiesta aperta dalla Procura

Come si legge su Repubblica Palermo, la Procura di Patti ha aperto un’inchiesta, disponendo il sequestro delle cartelle cliniche e l’autopsia sul corpo della donna, che si trova ora all’ospedale “Papardo” di Messina. Stando alla denuncia presentata dal marito Giuseppe Balletta, anche lui di Legnano, la signora Colombo lamentava da un paio di giorni forti dolori addominali e vomito. Per questo Balletta l’ha accompagnata al pronto soccorso di Patti, il più vicino a Librizzi.

Accertamenti e dimissioni

Qui la donna sarebbe stata sottoposta ad accertamenti, salvo poi essere dimessa con l’invito a tornare in caso di persistenza dei sintomi. Ed è proprio ciò che è accaduto il giorno successivo, quando le condizioni della 62enne sono precipitate, portandola al decesso nel giro di poche ore dal nuovo ricovero.

Il caso del cartone nella gamba fratturata

La vicenda ha scosso la comunità di Legnano, dove la coppia risiedeva. Allo stesso tempo, ha riacceso i riflettori sull’ospedale di Patti, già finito sotto inchiesta per il caso di Elia Natoli, il giovane a cui era stata bloccata una gamba fratturata con una scatola di cartone. Il caso ha aperto aspre polemiche sullo stato della sanità siciliana e ha portato all’apertura Di varie inchieste con la sospensione dei sanitari coinvolti in quello che si è rivelato essere uno scandalo.

Disposta l’autopsia

Su quest’ultimo caso ora le indagini proseguono. L’autopsia disposta dal pm Antonietta Ardizzone farà luce sulle cause del decesso. L’inchiesta della Procura, al momento a carico di ignoti, chiarirà se vi siano state eventuali responsabilità mediche nella gestione del caso.