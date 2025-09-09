Deputati regionali azzurri a rapporto. Dopo il rinvio del “ritiro pre campionato (metafora della nuova stagione politica che parte con la riapertura dell’Ars)” previsto per questa settimana, nel giorno del riavvio dei lavori partendo dalla prima riunione della Commissione bilancio, Forza Italia ha deciso per la riunione dei capigruppo.

Un vertice a cui erano presenti anche il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, come è normale che sia trattandosi di un deputato di Forza Italia, ma anche il coordinatore regionale del partito, Marcello Caruso.

L’intervento in video conferenza del segretario nazionale Tajani

Alla riunione dei capigruppo, a sorpresa, ecco irrompere Antonio Tajani. Il segretario nazionale del partito, collegato in vide conferenza, ha tirato virtualmente le orecchie a tutti richiamando i deputati all’ordine: “Esistono sedi e tempi dedicati al dibattito interno, come l’imminente Congresso regionale, dove ciascuno potrà presentare le proprie proposte e idee con lealtà e trasparenza”.

Basta polemiche sui giornali

Tajani ha detto un chiaro stop alle polemiche sui giornali rimandando tutto al congresso della prossima primavera “il continuo scambio di comunicazioni a mezzo stampa, senza un vero dibattito e un reale confronto, non è utile al partito e tradisce la fiducia dei nostri iscritti, che meritano chiarezza e coesione”.

Schifani “blindato” per un secondo mandato

Per la seconda volta, poi, Tajani ha blindato Schifani quale ricandidato a Palazzo d’Orleans parlando di “risultati straordinari” ottenuti da Forza Italia in Sicilia, primo partito per numero di eletti e con migliaia di iscritti. “Un successo reso possibile dal lavoro congiunto del Governo regionale, dei deputati regionali sul territorio e dall’efficace coordinamento della segreteria regionale guidata da Marcello Caruso”.

“La forza e il radicamento del partito nel territorio è garanzia di efficacia del nostro lavoro. A Palermo come a Roma il nostro l’obiettivo comune resta uno solo: lavorare uniti per il bene delle nostre comunità”.