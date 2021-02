Sono 61 deputati e Senatori siciliani in carica

Quasi tutti i deputati e senatori sostengono la maggiranza di Draghi

Ecco come è composta la rappresentanza dell’isola

Sono 61 i deputati e Senatori eletti in Sicilia all’ultima tornata elettorale. Al netto dei cambi di casacca il numero totale resta lo stesso. Questa la mappa degli eletti redatta al momento della conferma del risultato elettorale aggiornata con i cambi di casacca. Deputati e senatori che oggi rappresentano lo scoglio per garantire il rispetto della Sicilia in un momento in cui il governo che va a nascere è privo di ministri siciliani e quando il Mezzogiorno è rimasto fuori dal discorso alla camere del Presidente Mario Draghi

Eletti Siciliani alla Camera

M5S

– ADRIANO VARRICA: 35 anni. Laurea in Economia e gestione dei servizi turistici (triennale) ed Economia e gestione del territorio e del turismo (specialistica). Presidente del comitato del M5S Palermo.

– VALENTINA D’ORSO: 38 anni, di Palermo, avvocato, attivista del Movimento, si è occupata di emergenza abitativa. Ex candidata nella Lista M5s del comune di Palermo.

– ANTONIO LOMBARDO: 35 anni, di Alcamo. Avvocato. Attivista del movimento, ex assistente per un periodo della scorsa legislatura della deputata regionale alcamese Valentina Palmeri.

– CATERINA LICATINI: 38 anni, nata a Mazara del Vallo. Da 15 anni vive e lavora a Bagheria, sposata, due figli, Michele e Francesca. Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche all’università di Palermo, dipendente di una farmacia di Bagheria e AD di una multiservizi di Bagheria costituita dallo stesso M5s. Attivista del M5s dal 2014 a Bagheria, in occasione delle amministrative poi vinte dallo stesso Movimento.

– DAVIDE AIELLO – 32 anni, laurea in Giurisprudenza all’Università di Palermo. Già consigliere comunale M5S a Casteldaccia (PA), e candidato all’Ars nella lista Cancelleri.

– AZZURRA CANCELLERI – 33 anni, di Caltanissetta. E’ al suo secondo mandato, deputata uscente, in commissione Attività Produttive. Diploma scientifico e laureanda in economia a Palermo. E’ sorella di Giancarlo Cancelleri.

– FILIPPO PERCONTI – Classe 1987, originario di Bivona, in provincia di Agrigento. In passato tra i giovani dell’Mpa e attivista dell’associazione studentesca Rum, la stessa di Nelli Scilabra (ex assessore alla Formazione nel governo Crocetta) Socio fondatore HYA SRL, operante nel campo dei servizi, e precisamente in Smart City e Mobility.

– ROSALBA CIMINO – 28 anni. Laureanda in scienze umanistiche all’università di Palermo. Attivista del meetup ‘Grotte 5 stelle’ dal gennaio 2013. Ex candidata al consiglio comunale di Grotte (Agrigento) e all’Assemblea regionale siciliana con Giancarlo Cancelleri. Autrice TV locale

– ANGELA RAFFA – 25 anni, di Messina. Laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Messina. Dal 2011 nel M5s con i meet up dei grilli messinesi. Nel 2017 candidata M5s per Cancelleri presidente all’Assemblea regionale siciliana. E’ titolare di una società che si occupa di noleggio macchinari.

– FRANCESCO D’UVA – 31 anni, di Messina. Laurea magistrale in Chimica. Deputato uscente (commissione Cultura e commissione Antimafia). Suo nonno, l’avvocato Nino D’Uva, fu ucciso dalla criminalità organizzata messinese il 6 maggio 1986, durante la celebrazione del Maxiprocesso di Messina, su ordine del padrino Gaetano Costa.

– ANTONELLA PAPIRO – 40 anni, nel 2001 ha preso il diploma di laurea all’ Accademia delle Belle Arti di Palermo. Dal 2015 attivista ‘meet up Capo d’Orlando a 5 stelle’. Ex candidata con Giancarlo Cancelleri all’Assemblea regionale siciliana, è insegnante all’Accademia delle Belle Arti di Ficarra (Messina).

– SANTI CAPPELLANI – 27 anni, di Catania, studente universitario. E’ attivista del Movimento a Catania dal 2014.

– SIMONA SURIANO – 40 anni, di Catania. Laurea in Giurisprudenza e Master in Relazioni internazionali, è avvocato. Attivista M5S, dal 2013 al 2017 ha lavorato nel gruppo del M5S all’Assemblea Regionale Siciliana.

– LUCIANO CANTONE – 30 anni, attivista del meet up di Misterbianco (Catania). Perito aeronautico, lavora da 8 anni in un’azienda che gestisce traffico aereo in Italia. Studia Relazioni internazionali all’università di Catania.

– GIANLUCA RIZZO – Di Siracusa, 44 anni. Diploma di liceo scientifico. Deputato uscente (commissione Difesa e commssione parlamentare d’inchiesta sugli effetti dell’uso di uranio impoverito).

– MARIA MARZANA – Nata in Germania a Ludwigshafen am Rhein il 22 giugno 1982. Residente a Rosolini (Siracusa), in Sicilia. Laurea in Scienze della Formazione, è insegnante di scuola primaria. Deputata uscente (Commissione Cultura)

– FILIPPO SCERRA – Di Siracusa, 40 anni, ingegnere chimico, dipendente di una società privata che opera nel campo energetico. Militante dal 2012, ai tempi in cui Beppe Grillo attraversava a nuoto lo stretto di Messina. Nel 2013 è nel meet up dei ‘Grilli palmesi’, attualmente attivista nel meet up di Siracusa.

– LEONARDO SALVATORE PENNA DETTO ALDO – 61 anni, di Palermo. Scrittore e ristoratore, è stato candidato del M5s per il comune di Palermo. Prima dell’attivismo grillino, un passato nei socialisti e nei radicali.

– GIORGIO TRIZZINO – Nato a Palermo il 20 luglio del 1956, medico dal 1981, chirurgo. Direttore sanitario dell’ospedale civico di Palermo, è fondatore della Samot (Società per l’assistenza al malato oncologico terminale). E´ stato componente della Commissione Oncologica Nazionale e della Commissione Ministeriale di Cure Palliative e Terapia del Dolore.

– ROBERTA ALAIMO – Dipendente regionale del la Formazione. Candidata alle elezioni amministrative 2013 a Licatanella lista per Daniele Cammilleri sindaco.

– VITTORIA CASA – Dirigente scolastico, ex assessore alle politiche sociali a Bagheria, segretaria PD di Bagheria nel 2008.

– GIUSEPPE CHIAZZESE – 36 anni, farmacista di Corleone, sposato con un figlio. Nessuna esperienza politica e nessuna candidatura alle spalle. E’ stato eletto nel collegio di Monreale.

– PIERA AIELLO – 51 anni, di Partanna (Trapani). Vedova di mafia, prima testimone di giustizia in Italia, denunciò gli assassini del marito e collaborò con Paolo Borsellino. Presidente dell’associazione anti mafie ‘Rita Atria’, la cognata testimone di giustizia e morta suicida dopo l’assassinio del giudice Borsellino. Il 10 dicembre 2016 è stata nominata presidente onorario dell’associazione antimafie e antiracket ‘Paolo Borsellino onlus’. E’ la prima candidata d’Italia per numero di voti (quasi 78mila).

– DEDALO COSIMO GAETANO PIGNATONE – 37 anni, di San Cataldo (Caltanissetta), sposato. Laurea in Giurisprudenza all’università di Catania, di professione avvocato.

– MICHELE SODANO – 28 anni, di Agrigento, laurea alla università Bocconi di Milano in economia aziendale e management. Nel 2013 si trasferisce in Danimarca dove consegue la laurea specialistica alla Copenhagen Business School. Ha lavorato prima alle Nazioni Unite come assistente finanziario, poi come project manager in una multinazionale della pubblicità. Coordinatore del gruppo ‘Amici di Beppe Grillo Copenhagen’, è attivista del M5S dal 2013.

– VITA MARTINCIGLIO – 42 anni, di Mazara del Vallo, laurea in Giurisprudenza all’università di Palermo, è avvocato a Trapani.

– ALESSIO VILLAROSA – 36 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto. Deputato uscente (commissione Finanze). Laurea in economia aziendale per l’indirizzo marketing e finanza, all’Università Statale di Pisa. E’ stato operaio in una fabbrica di reti ortopediche e imprenditore nel settore farmaceutico.

– ANDREA GIARRIZZO – 24 anni, di Valguarnera (Enna). Studente di informatica, inventore nel 2015 di ‘Startup Super School’, un programma di accelerazione imprenditoriale, è stato nominato ‘Italiano dell’anno’. Collabora con il ministero dell’Istruzione per divulgare programmi innovativi sull’alternanza scuola-lavoro.

– GIULIA GRILLO – 43 anni, di Catania. Deputata uscente (commissione Affari sociali), è medico legale. Iscritta dal 2006 al meetup di Catania, si candida alle elezioni regionali in Sicilia del 13-14 aprile 2008 con la lista ‘Amici di Beppe Grillo con Sonia Alfano Presidente, ma non viene eletta.

– MARIA LAURA PAXIA – Di Catania, laurea in informatica a Catania, imprenditrice e web analyst. Oggi è impegnata nell’internazionalizzazione di ImetriX, prima soluzione italiana per la lotta alla contraffazione online e alla pirateria digitale.

– EUGENIO SAITTA – 30 anni, di Scordia (Catania). Laurea in Giurisprudenza, è praticante presso uno studio legale. Dal 2012 attivista M5S nel meet-up di Scordia, dove è stato anche candidato al consiglio comunale.

– MARIALUCIA LOREFICE – 37 anni, di Modica. Diploma di liceo scientifico, studentessa. E’ deputata uscente (commissione Affari sociali). Dal 2012 iscritta al meet up di Ragusa.

– PAOLO FICARA – 37 anni, di Siracusa, laurea in Odontoiatria all’università di Messina, specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università di Ferrara. Libero professionista. Dal 2012 attivo nel meetup locale di Siracusa.

FORZA ITALIA

– MATILDE SIRACUSANO – 33 anni, di Messina è laureata in Scienze Politiche. Assistente parlamentare alla Camera, nel 2005 ha partecipato al concorso di Miss Italia.

– GIUSI BARTOLOZZI – 48 anni, nasce a Gela da famiglia toscana. Magistrato della corte di Appello di Roma, è madre di Luigi, 15 anni, e compagna di Gaetano Armao, avvocato e docente universitario, attualmente vicepresidente della Regione siciliana. Nell’agosto del 2017 l’incontro con il Presidente Berlusconi che l’ha voluta, insieme al coordinatore Micciché alla guida della lista di FI ad Agrigento.

– STEFANIA PRESTIGIACOMO – Nata a Siracusa il 16 dicembre 1966. Laurea in scienze della pubblica amministrazione; Imprenditrice. Deputata uscente (Commissione Bilancio), è al settimo mandato. Già Ministro per le pari opportunità nei Governi Berlusconi II e III e Ministro dell’Ambiente nel Governo Berlusconi IV.

ITALIA VIVA

– FRANCESCO SCOMA – Senatore uscente (Commissione Agricoltura). Ex Deputato all’Assemblea regionale siciliana, assessore regionale al lavoro e alle attività sociali e Vicesindaco di Palermo.

PARTITO DEMOCRATICO

– CARMELO MICELI – Avvocato e segretario provinciale Pd Palermo. Nato a Ribera il 5 settembre del 1977. Il suo impegno politico, iniziato durante gli studi universitari tra i giovani della Margherita, è proseguito nel Partito Democratico fin dalla sua costituzione. Noto il suo impegno civile a fianco delle vittime di mafia.

– PIETRO NAVARRA – Nato il 30 Agosto 1968. Professore di Economia Pubblica presso il Dipartimento di Economia ed ex rettore dell’Università di Messina. E’ stato visiting professor presso University of Pennsylvania. Precedentemente alla London School of Economics and Political Science. Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Messina, il Master (M.Sc.) in Business Economics e il Dottorato (Ph.D.) in Economics presso l’University of Buckingham (UK) e il Master (M.Sc.) by Research in Health Economics presso l’University of York (UK).

– FAUSTO RACITI – 38 anni, di Acireale (Catania). Deputato uscente (Commissione Politiche Ue), segretario del Pd Regionale. Diploma di liceo classico. Ha ricoperto l’incarico di segretario della Sinistra giovanile di Acireale e poi di segretario nazionale della Sinistra Giovanile, l’organizzazione che riuniva i giovani aderenti ai Democratici di Sinistra. E’ stato segretario nazionale dei Giovani Democratici, l’organizzazione giovanile del Partito Democratico

LEGA

– ALESSANDRO PAGANO – 58 anni, di San Cataldo (Caltanisettta). Deputato uscente (Commissione Finanze). Laurea in economia e commercio e in economia bancaria, finanziaria e assicurativa; Commercialista, docente di discipline aziendali. Dal 1976 è militante di Alleanza Cattolica.

– CARMELO LO MONTE – 62 anni, di Messina. Deputato uscente (Commissione Agricoltura), è al suo terzo mandato. Laurea in giurisprudenza, avvocato civilista. Durante la sua attività politica ha militato in vari partiti: Democrazia Cristiana, PPI, Democrazia Europea, Unione di Centro, Movimento per le Autonomie, Italia dei Valori, Centro Democratico, Partito Socialista Italiano.

– ANTONINO MINARDO – Deputato uscente (Commissione Attività produttive). E’ al terzo mandato parlamentare. Nato a Modica (Ragusa), il 5 febbraio 1978. Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-amministrativo. Ex assessore provinciale allo Sport e Tempo Libero e Presidente dell’Azienda per l’Incremento Turistico della Provincia di Ragusa. Nell’aprile del 2007 viene nominato Commissario di Forza Italia a Modica. E’ presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane dal 29 giugno al dicembre 2007. Nel 2013 aderisce a Ncd. L’8 giugno 2017 torna in Forza Italia.

FRATELLI D’ITALIA

– MARIA CAROLINA VARCHI – 35 anni, di Palermo. Avvocato penalista, a luglio 2017 viene eletta presidente della sezione di Palermo dell’Aiga, l’associazione italiana giovani avvocati. Ha militato nel movimento giovanile di Alleanza Nazionale ed è tra i fondatori di Fratelli d’Italia.

– CARMELA (detta Ella) BUCALO – Di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), docente e dirigente scolastico all’istituto Copernico di Barcellona (Me), attualmente direttore amministrativo del Miur. Ex candidata a sindaco di Barcellona.

LIBERI E UGUALI

– ERASMO PALAZZOTTO – 36 anni, di Palermo. Deputato uscente (vice presidente commissione Affari Esteri). Responsabile Esteri nella segreteria nazionale di Sinistra italiana. È figlio di Michele Palazzotto, sindacalista della CGIL salito alle cronache di fine anni ’90 per diversi attentati subiti a causa del suo impegno antimafia. Inizia la sua attività politica giovanissimo, nei movimenti studenteschi e successivamente nel Movimento no-global.

– ETTORE GUGLIELMO EPIFANI – 68 anni, di Roma. Deputato uscente (presidente Commissione Attività produttive). Laurea in filosofia, è stato segretario generale della CGIL dal 2002 al 2010 e, dall’11 maggio 2013 al 15 dicembre 2013 segretario del Partito Democratico. Nel febbraio 2017 ha abbandonato il Pd per aderire ad Articolo 1-Mdp.

GRUPPO MISTO

– DANIELA CARDINALE – 36 anni, di Palermo. Deputata uscente (Commissione Trasporti), figlia dell’ex ministro e deputato Salvatore Cardinale. Laurea in Scienze della comunicazione sociale e istituzionale. Dirigente giovanile nella Margherita, aderisce in seguito al Partito Democratico. E’ al suo terzo mandato parlamentare.

Eletti Siciliani al Senato

M5S

– STENI DI PIAZZA – 61 anni, di Palermo. Direttore della filiale di Banca Etica, è legato al movimento religioso dei Focolari.

– LOREDANA RUSSO – 56 anni, di Palermo. Docente di musica, si è occupata di associazionismo e problematiche legate all’ambiente e agli animali. Eletta col 44,5% nel collegio Palermo-Bagheria.

– GRAZIA D’ANGELO – Eletta nel collegio di Messina. Avvocato, specializzata in recupero crediti, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, locazioni, condominio, separazioni e divorzi, infortunistica stradale.

– PIETRO LOREFICE – 50 anni, di Gela, collegio in cui è stato eletto. Ambientalista, dipendente comunale ed ex assessore del comune di Gela.

– FRANCO MOLLAME – 57 anni, di Partinico (Pa). Ingegnere, già candidato a sindaco di Partinico nel 2008 con una lista civica.

– GASPARE MARINELLO – 63 anni, di Sciacca (Ag). Eletto nel collegio di Agrigento, è medico e dirigente dell’ospedale di Sciacca.

– TIZIANA DRAGO – pedagogista, insegnante di scuola secondaria di I grado, classe 1970. Eletta nel collegio di Acireale col 48% dei voti.

– NUNZIA CATALFO – 50 anni, di Catania, senatrice uscente (commissioni Lavoro e Infanzia) è stata riconfermata nel collegio uninominale di Catania col 49,3% delle preferenze.

– GIUSEPPE PISANI – 66 anni, di Augusta (Sr). E’ primario di radiologia.

– ANTONELLA CAMPAGNA – 51 anni, di Termini Imerese (Pa). Eletta nel listino plurinominale. dove era capolista.

– VINCENZO SANTANGELO – 36 anni, di Trapani. Architetto, senatore uscente, è anche stato capogruppo del Movimento a palazzo Madama.

– CINZIA LEONE – laurea in Economia e Finanza, una candidatura a sindaco alle spalle e tre anni di attivismo nel Movimento 5 Stelle.

– FABRIZIO TRENTACOSTE – 43 anni, di Enna. Archeologo e guida turistica.

– MARIO MICHELE GIARRUSSO – 53 anni, di Catania. Avvocato, è alla sua seconda legislatura.

– CRISTIANO ANASTASI – 46 anni, di Enna. Ingegnere, imprenditore del settore energie rinnovabili.

– BARBARA FLORIDIA – 41 anni, di Messina. Laureata in Lettere moderne con indirizzo storico, è insegnante.

FORZA ITALIA

– RENATO SCHIFANI – 68 anni, di Palermo. Avvocato, è stato presidente del Senato nella XVI legislatura della Repubblica Italiana. Dal 5 dicembre 2013 al 13 aprile 2014 è stato presidente del Nuovo Centrodestra e dal 12 febbraio 2015 fino al 19 luglio 2016 è stato capogruppo al Senato di Area Popolare. Attualmente è un senatore di Forza Italia. E’ alla sua sesta legislatura.

– GABRIELLA GIAMMANCO – 41 anni, di Palermo. Entrata in Parlamento nel 2008 col Pdl è al suo debutto in Senato, dopo due legislature da deputata.

LEGA

– GIULIA BONGIORNO – 52 anni, di Palermo. Arrivò alla Camera nel 2006, eletta con Alleanza nazionale. Per lei è la terza legislatura.

FRATELLI D’ITALIA

– RAFFAELE STANCANELLI – avvocato cassazionista, ex sindaco di Catania. Per lui è la seconda legislatura: nel 2008 entrò in Senato col Pdl.

ITALIA VIVA

– DAVIDE FARAONE – 42 anni, di Palermo. Capolista del Pd nel collegio plurinominale. Deputato uscente, è stato sottosegretario all’Istruzione e alla Salute.

– VALERIA SUDANO – 42 anni, avvocato e consigliera regionale.

LIBERI E UGUALI

– Pietro Grasso – 73 anni, di Licata (Ag). Ex magistrato e presidente del Senato uscente.