I ladri hanno derubato una parlamentare dell’Assemblea regionale siciliana. Qualcuno è entrato nella stanza nel B&B nei pressi di Palazzo dei Normanni dove alloggia la deputata e hanno portato via alcuni bracciali, qualche paio di scarpe e altri oggetti personali. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

La donna stordita in casa

Una donna la scorsa notte è stata stordita in casa con lo spray e poi derubata in casa. E’ successo a Palermo in via Santa Spina nel centro storico del capoluogo.

La donna mentre si trovava a letto si è accorta che un uomo è entrato in casa dalla finestra aperta per cercare un po’ di refrigerio per il gran caldo di queste notti afose. L’uomo, secondo quanto ha raccontato la vittima, entrato in casa ha spruzzato qualcosa nella stanza che l’ha stordita.

La donna solo dopo ore quando si è svegliata si è accorta che era stata derubata del cellulare, dei soldi e di alcuni gioielli. Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri.

Il furto al Comune

Un nuovo furto ha colpito gli uffici del Comune di Palermo in piazza Giulio Cesare. I ladri sono entrati negli uffici dello Stato civile e dei Tributi, mettendo a soqquadro i locali e portando via un bottino ancora da quantificare.

I rilievi della Scientifica e disagi per i cittadini

Gli agenti della scientifica sono intervenuti per eseguire i rilievi, mentre i dipendenti sono stati costretti ad attendere in strada il completamento dei sopralluoghi. Sul sito del comune è stato comunicato che gli uffici dello Stato civile rimarranno chiusi per la giornata odierna.

Le denunce sulla mancanza di sicurezza

Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione, ha dichiarato: “Abbiamo denunciato più volte la mancanza di sicurezza. Più volte abbiamo sottolineato come nella zona manchi il controllo del territorio. La serratura del cancello che dà accesso agli uffici è rotta da mesi e chiunque si introduce ogni sera per fare i suoi comodi: era questione di tempo”.

