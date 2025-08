Dopo il debutto con la “Strafelicissima Palermo” di Sergio Vespertino, entra subito nel vivo la quarta edizione di “Dest’Arte – Festival intercomunale delle arti performative”, cartellone di musica, teatro, laboratori e spettacoli per ragazzi organizzato dalla cooperativa Agricantus di Palermo, con la direzione artistica di Vito Meccio.

Oggi, 5 agosto, alle 21, all’Anfiteatro comunale di Ventimiglia di Sicilia è in programma, a ingresso libero, lo spettacolo “Napulitanata”, ovvero una rilettura raffinata e popolare di un repertorio di classici napoletani che spaziano da Raffaele Viviani a E.A.Mario fino a Renato Carosone reinterpretata da Peppe Servillo accompagnato dal chitarrista classico Cristiano Califano. Peppe Servillo, celebre voce dei Solis String Quartet e frontman degli Avion Travel dal 1980, ha attraversato la scena musicale italiana con un’interpretazione inconfondibile, vincendo il Festival di Sanremo nel 2000 con Sentimento. In Napulitanata, insieme al raffinato chitarrista Cristiano Califano, ripercorre la tradizione partenopea mescolata a storie del Sud, in un viaggio emozionale narrato con eleganza. Lo spettacolo replicherà il 24 agosto a Vicari e il 25 agosto a Mezzojuso.





Cristiano Califano e Toni Servillo e in “Napulitanata”

Realizzato con il sostegno del Comune di Palermo grazie al finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, il progetto “Dest’Arte” – che coinvolge i comuni del Palermitano di Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Mezzojuso –, ideato e diretto da Vito Meccio e da Salvatore Ferlita in occasione del 400°+1 anniversario del Festino, mira a fare dello spettacolo dal vivo un efficace strumento di rivitalizzazione delle comunità e nasce con lo scopo di una più ampia diffusione della storia di Santa Rosalia, alla quale è dedicata parte del programma in quanto figura che unisce, ispira, e racconta la storia di un popolo. Dest’Arte è un progetto che punta a valorizzare i luoghi dove c’è ancora voglia di sentirsi comunità e “sfrutta” l’arte come strumento di coesione e rigenerazione. L’edizione 2025 invita a condividere esperienze, ad ascoltare storie, a vivere la cultura come occasione di incontro e crescita collettiva. Perché la bellezza, quando è condivisa, si moltiplica diventando bene universale. L’ingresso è gratuito per tutti gli appuntamenti in calendario.





Gli altri appuntamenti di “Dest’Arte” 2025

Mercoledì 20 agosto “Strafelicissima Palermo” di e con Sergio Vespertino – Mezzojuso

Domenica 24 agosto “Napulitanata”con Peppe Servillo – Mezzojuso

Lunedì 25 agosto “Napulitanata” con Peppe Servillo – Vicari

Sabato 6 settembre “Strafelicissima Palermo” di e con Sergio Vespertino – Vicari

Da mercoledì 1 a venerdì 3 ottobre “Giochiamo con il teatro” – Ventimiglia di Sicilia

Venerdì 3 ottobre “La principessa stonata” (per bambini) – Ventimiglia di Sicilia

Sabato 4 ottobre “La principessa stonata” (per bambini) – Vicari

Domenica 5 ottobre “La principessa stonata” (per bambini) – Mezzojuso

Luogo: Anfiteatro, Via dell’orto, 7, VENTIMIGLIA DI SICILIA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Peppe Servillo Cristiano Califano

