La denuncia del segretario nazionale Cnpp-Spp Maurizio Mezzatesta.

“Un detenuto nella seconda sezione del vecchio carcere borbonico maresciallo Calogero Di Bona, ex Ucciardone, a Palermo, per futili motivi ha aggredito alle spalle l’agente con un violento colpo al collo facendolo cadere per terra”. Lo riferisce il segretario nazionale Cnpp-Spp Maurizio Mezzatesta.

“L’agente è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale. L’anno nuovo inizia con gli stessi episodi che si sono registrati in questi ultimi anni con continue aggressioni agli agenti della polizia penitenziaria. L’agente finito per terra non è stato colpito perché è intervenuto in soccorso un collega in servizio nella stessa sezione. Tutta la nostra solidarietà va all’agente scelto con l’augurio di pronta guarigione”.