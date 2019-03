Sabato 30 marzo alle 18 e 30 a Palazzo Varvaro

A Palermo un ciclo di eventi, conditi da dibattiti economici e politici, organizzato dall’associazione apolitica Res Pubblica Sicilia.

“L’associazione Res Pubblica Sicilia – spiega il presidente Varvaro – nasce dalla nostra missione di migliorare la città di Palermo e l’isola di Sicilia attraverso eventi di beneficenza sul territorio e con dibattiti economici e politici per ascoltare i nostri conterranei e proporre nuove soluzioni degli esperti. Da gennaio abbiamo attivato la nostra operazione di beneficenza organizzando un pranzo dell’Epifania per cinquanta bambini in difficoltà nel quartiere del Capo di Palermo.”

Sabato 30 marzo alle 18 e 30 si inaugura il ciclo di eventi con il primo incontro gratuito organizzato dall’associazione palermitana a Palazzo Varvaro. La serata si concentrerà sulle attuali problematiche che, dalla crisi finanziaria del 2008 ad oggi, l’Europa e la Sicilia si sono ritrovate ad affrontare. Gli esperti presenteranno punti di vista e proposte differenti ma con il medesimo obiettivo: aiutare il consumatore e l’imprenditore siciliano a far ripartire il mercato e l’economia della propria terra. All’incontro prenderanno parte Antonio Purpura, docente di Economia Industriale ed Economia del Turismo dell’Università di Palermo, Francesca Donato, avvocato e presidente dell’associazione Progetto Eurexit. Modera il presidente dell’associazione Res Pubblica Sicilia, Davide Varvaro. L’iscrizione sulla pagina Facebook di Res Pubblica Sicilia è obbligatoria per l’ingresso.

Il prossimo incontro di Res Pubblica Sicilia presso Palazzo Varvaro si terrà sabato 1 giugno con la presentazione del libro Casamonica di Nello Trocchia, giornalista del programma televisivo di La7 Piazzapulita.