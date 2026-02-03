Sono state pagate tutte le domande ammesse alla prima annualità della misura di sostegno per il credito al consumo voluta dal governo regionale e gestita dai Irfis FinSicilia. L’istituto ha completato, venerdì scorso, l’iter per le ultime 1.692 istanze arrivate entro il 31 dicembre, completando così i pagamenti e chiudendo le procedure nei trenta giorni previsti.

Schifani: “Sosteno concreto alle famiglie”

“Abbiamo voluto dare una risposta concreta alle famiglie siciliane – commenta il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – in un momento in cui il costo della vita pesa sempre di più sui bilanci domestici. I numeri dimostrano che la scelta è stata giusta: oltre 3.500 pratiche finanziate e circa 10 milioni di euro erogati in un solo anno. Ringrazio Irfis per l’efficienza e la rapidità dimostrate. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, rafforzando strumenti che sostengano il potere d’acquisto e accompagnino i cittadini nelle spese più importanti destinate a migliorare la loro qualità della vita. Per questo, i contributi saranno riproposti anche nel 2026”.

La storia di una misura nata a maggio scorso

La misura, avviata il 15 maggio scorso, è rivolta a quanti hanno un Isee inferiore a 30 mila euro e copre fino al 70% degli interessi. È accessibile a quanti sottoscrivono un finanziamento per l’acquisto di beni durevoli come, ad esempio, auto fino a 1600 cc di cilindrata o ibride di potenza massima fino a 35 KW, motocicli da 250 cc, mobili per l’arredo casa, elettrodomestici, dispositivi medici e pannelli fotovoltaici. Da questa lista ci sono precise esclusioni che riguardano beni di lusso o beni di consumo ordinario che per questo non possono essere considerati durevoli.

L’impegno di Irfis FinSicilia

La presidente dell’Irfis, Iolanda Riolo, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto che, sostiene “conferma l’impegno dell’istituto nella gestione efficiente delle misure regionali di sostegno, garantendo tempi certi, rapidità operativa e un supporto concreto alle famiglie siciliane”.