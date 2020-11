Più di diecimila tamponi in nove giorni di attività. Procede speditamente a Palermo con una grande partecipazione di cittadini la campagna attiva di monitoraggio del Coronavirus, promossa dall’Assessorato Regionale alla Salute, dal Commissario per la gestione dell’emergenza Covid nella provincia di Palermo, Renato Costa, Asp del capoluogo e Comune di Palermo.

All’iniziativa, che dal 30 ottobre è organizzata alla Fiera del Mediterraneo, si è affiancato oggi anche un Drive In a Monreale. Complessivamente sono stati 1.567 i tamponi rapidi effettuati (dei quali 1.327 alla Fiera del Mediterraneo e 240 a Monreale) e 109 i positivi (101 in Fiera e 8 a Monreale), immediatamente sottoposti al tampone molecolare.

Dopo 9 giorni di attività, a Palermo sono complessivamente 10.091 i tamponi rapidi e 901 i positivi accertati nello screening di popolazione.

Domani (domenica 8 novembre) l’attività sarà ancora rivolta al mondo della scuola: personale docente e non docente, studenti e le loro famiglie.

Gli screening sono in programma:

– Fiera del Mediterraneo di Palermo ore 9 – 14 (con ingresso dell’ultima autovettura alle ore 12);

– Monreale, ex mobilificio Mulè di via Circonvallazione ore 10 – 14.

Ma in giro per l’isola sono complessivamnete una trentina i drive in con tamponi alla ricerca di asintomatici.

Per la provincia di Siracusa, l’unico spazio si trova ad Avola, nell’area del cortile del plesso Mattei dell’istituto Maiorana. Secondo quanto sostenuto dal sindaco, Luca Cannata, “sono stati eseguiti 104 tamponi rapidi, tutti con esito negativo”.

Nel Ragusano, i test sono stati compiuti in 4 Comuni: un positivo a Comiso, uno a Ragusa, 6 a Vittoria, e zero a Modica.

Sul fronte dei numeri della pandemia, cresce il contagio nel Siracusano. Dai dati forniti dall’Asp e diffusi dal sindaco di Siracusa, sono 400 i positivi nel capoluogo, 1091 in provincia (ieri erano 963 positivi in tutta la provincia, di cui 359 in città).

Con la positività di due infermieri, sale a 9 il numero di contagiati tra gli operatori del 118 di Siracusa.