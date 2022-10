Le voci allora erano vere. Diletta Leotta e Loris Karius sono un coppia. Lei bellissima giornalista catanese, lui il portiere del Newcastle, considerato uno dei calciatori più sexy del mondo ma famoso per le due clamorose papere che fecero perdere una Champions League al Liverpool nel 2018.

Lo scoop di Chi

Lo scoop è di “Chi” in edicola domani, 26 ottobre. Le foto pubblicate mostrano l’arrivo in Italia del portiere tedesco con un volo privato e l’ingresso nel modernissimo palazzo in cui vive Diletta Leotta, a Milano.

La conduttrice di Dazn e Karius si sono conosciuti pochi giorni fa a Londra e lo sportivo avrebbe già perso la testa per la giornalista italiana. Lui, non un portiere coi fiocchi, ma certamente un calciatore molto seguito (quasi 2 milioni di follower), che sui social mostra il suo fisico scolpito e i suoi duri allenamenti.

Fine della relazione con Cavalli

Fino a qualche settimana fa Diletta Leotta sembrava essere legata con il modello italiano, Giacomo Cavalli. Con lui aveva partecipato anche al matrimonio del fratello. Ma queste immagini sembrano davvero spazzare via ogni dubbio.

La festa in Sicilia

Diletta Leotta ha festeggiato il suo compleanno in una località vicino Catania, la città dov’è nata. La festa si è svolta in una villa con piscina, allestita con addobbi e arredi bianchi e molti limoni siciliani che hanno decorato anche la torta. Tra i tanti amici, parenti e colleghi che hanno partecipato alla festa ci sono stati anche Elodie, Daniele Battaglia e Rossella Fiamingo.

Sui social media, però, si era scatenata una polemica per quanto si vede in alcune foto della festa di compleanno di Diletta Leotta: giovani donne ‘trasformate in lampadari. Le ragazze, infatti, hanno un paralume sulla testa. C’è chi ha scritto su Twitter: «Le donne lampadario a un compleanno di una donna nel 2021 per me sono degradanti». E ancora: “Le ragazze usate in stile soprammobile sono un qualcosa di riprovevole” oppure «per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza “capita”, ingaggia delle donne per vestirsi da lampadari”.