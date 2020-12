Amazon ha messo le mani sulla Champions League anche in Italia

Dopo la Serie A anche per la Champions League cade il monopolio della Tv

anche per la Champions League cade il monopolio della Tv I diritti sarebbero costati a Bezos & c. 80 milioni a stagione

Lo aveva già fatto in Germania dove ha acquistato i diritti per le migliori partite del martedì dalla stagione 2021-22. Annuncio che arrivò a fine 2019, a pochi giorni dall’esordio di Amazon nel calcio europeo con la diretta via streaming di match della Premier League. Ieri il colosso dell’e-commerce ha invece comunicato di essersi aggiudicato i diritti delle migliori partite del mercoledì per il triennio 2021-24, oltre alla Supercoppa europea. E in questi match, ha sottolineato, ci sarà sempre una squadra italiana “nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali”. Il tutto – secondo rumor comunque mai confermati – per una cifra vicina agli 80 milioni a stagione.

Sulla Champions al pacchetto Amazon si dovrebbe affiancare (ancora non c’è ufficialità) a quelli di Mediaset (16 partite in chiaro il martedì) e di una Sky (104 partite, che potrebbe incrementare con le sublicenze per la parte pay dei 16 migliori match del martedì) che fino a giugno continuerà a detenere i diritti per questo triennio, condivisi per la trasmissione di alcune gare in chiaro con Rai per la prima stagione e con Mediaset per le rimanenti due (compresa quella attuale).Intanto la Lega Serie A si prepara alla chiusura del cerchio sui diritti di trasmissione per il prossimo triennio.

Dopo la Serie A con Dazn adesso anche per la Champions League cade il monopolio della vecchia Tv. E a buttare giù questa barriera è quella Amazon dell’e-commerce, della logistica, del predominio nel cloud, fino all’audiovisivo con la sua Amazon Prime Video.

Nei primi nove mesi del 2020 Amazon ha realizzato ricavi per 260,5 miliardi di dollari, con profitti per 14 miliardi.

La contropartita richiesta per vedere la champions è un abbonamento al servizio Prime, che costa 36 euro all’anno e che, come si legge sul sito, garantisce “consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni”. Prime Video è compresa nel servizio Prime. In aggiunta, un mese e mezzo fa Amazon ha comunque lanciato in Italia Prime Video Channels: pacchetti a pagamento con una selezione di canali terzi di intrattenimento, cinema e sport.