, nelle ultime 24 ore, 27.728 nuovi positivi e 952 vittime. Il numero dei decessi è il più alto registrato dall’inizio dell’epidemia.

Oggi è scattato il lockdown voluto da Angela Merkel.

In Germania, nel primo giorno del lockdown parziale voluto dalla cancelliera tedesca Angel Merkel, è stato registrato il record di vittime giornaliere: 952. I nuovi positivi al Covid-19, invece, sono stati 27.728. Lo ha comunicato l’Istituto Robert Koch, incaricato dal Governo di Berlino di monitorare l’epidemia.

Il precedente record di decessi giornalieri era di 598. Quindi, il balzo in avanti è evidente. Come accennato, comunque, da oggi la Germania è in lockdown fino al 10 gennaio con l’obiettivo di contenere l’impatto della seconda ondata della pandemia.

Il blocco dispone anche che gli incontri in privato siano limitati a massimo due nuclei abitativi per non più di cinque persone. Dal conteggio sono esclusi i minori di 14 anni. Un’eccezione è prevista dal 24 al 26 dicembre, come riferisce il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung. In particolare, «nella cerchia familiare più stretta» saranno possibili incontri con 4 persone esterne «anche se ciò significa più di due famiglie o 5 persone sopra i 14 anni».

La normativa di dettaglio, però, resta di competenza dei Laender. Per quanto riguarda le scuole, è disposta la loro chiusura o l’obbligo di frequenza viene sospeso, con ricorso alla didattica a distanza. Sono, poi, vietati il consumo di alcolici in pubblico, la vendita di fuochi d’artificio e gli assembramenti durante la notte di Capodanno. Infine, le attività commerciali interessate dalle chiusure riceveranno dal governo federale aiuti fino a 500 mila euro al mese.