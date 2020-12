dal 16 dicembre, gli appuntamenti

”Musica per voi”, il progetto streaming della FOSS, prende il via. Ogni mercoledì alle ore 21 verrà trasmesso un nuovo concerto attraverso la piattaforma web SinfonicaTv e il canale YouTube della Fondazione.

“Il Covid non fermerà la buona musica del “fare”. – sostiene la presidente della Fondazione, Maria Elena Volpes, alla vigilia del ritorno in streaming della Sinfonica – L’emergenza sanitaria ci costringe a proseguire la nostra attività musicale sui nuovi canali tecnologici che oggi si presentano come un’opportunità per continuare a trasmettere fiducia, rispondendo alla stessa funzione antropologica della musica. Una parentesi necessaria in attesa di un prossimo ritorno in presenza davanti al nostro pubblico”.

Si parte il 16 dicembre con l’OSS diretta da Will Humburg, uno dei più richiesti direttori in campo sia sinfonico che lirico per le sue dinamiche e raffinate interpretazioni ed il loro rispetto stilistico. È attualmente direttore ospite permanente dell’Opera di Bonn e direttore ospite regolare dell’Opera di Colonia, nonché precedentemente direttore musicale al Teatro di Stato di Darmstadt. Tra le musiche che verranno eseguite: Il franco cacciatore, l’ouverture in cui più emerge tutta la concisione di Carl Maria von Weber, e la Sinfonia n. 5 in re maggiore op. 107 (La Riforma), opera giovanile di Felix Mendelsshon ma che ha in sé già tutti i tratti distintivi della personalità dell’artista.

“Si tratta di una produzione realizzata ad hoc per questo periodo di musica a distanza dal punto di vista della modalità ma senza nulla togliere alla programmazione che avremmo previsto in un periodo “normale”. – spiega il sovrintendente della FOSS, Antonio Marcellino – Il nostro pubblico si merita attenzione e cura: l’impossibilità di non potere vedere esibirsi dal vivo la nostra orchestra non significa penalizzarne la qualità, a discapito anche dei nostri artisti. Stiamo potenziando i mezzi tecnici in modo da garantire una resa ottimale e cercare di far pesare il meno possibile la lontananza da quel luogo per eccellenza magico per l’arte che è il teatro. “Musica per voi”: portiamo la musica nelle case dei siciliani e, data la potenzialità dei canali attraverso i quali verranno trasmessi i concerti, la nostra orchestra in giro per il mondo”.

Il calendario prosegue il 23 dicembre con il maestro Fabio Biondi, palermitano ma con una carriera internazionale iniziata da giovanissimo, oggi “incarna il simbolo della perpetua ricerca dello stile, uno stile libero da condizionamenti dogmatici e interessato alla ricerca del linguaggio originale”. Dirigerà l’Orchestra Sinfonica Siciliana nella Sinfonia n. 31 in re maggiore K 297 di Wolfgang Amadeus Mozart e in due brani di Mendelssohn: Concerto per violino e orchestra in re minore e la Sinfonia n. 1 in do minore op. 11.

Il 30 dicembre sarà una delle bacchette più prestigiose nel mondo a dirigere l’OSS e brillante interprete anche nel repertorio sinfonico, Nicola Luisotti. Direttore ospite principale del Teatro Real di Madrid, il maestro Luisotti è stato direttore musicale dell’Opera di San Francisco dal 2009 al 2018. Nello stesso anno è stato insignito della San Francisco Opera Medal per i suoi meriti artistici ed è stato direttore musicale del Teatro San Carlo di Napoli. Il concerto prevede musiche di Richard Strauss (i 4 ultimi Leader, testamento musicale dedicato alla moglie dell’artista austriaco) e di Johannes Brahms, la Sinfonia n. 4 in mi minore, ritenuta una dei più grandi capolavori del compositore tedesco. La voce sarà quella vellutata del soprano Maria Agresta, originaria di Vallo della Lucania, ha calcato i palcoscenici dei più importanti teatri italiani ed internazionali fino ad essere ricevuta anche dal presidente della Repubblica. Nel 2014 ha vinto l’importante premio “Franco Abbiati”.

Tutti i concerti, una volta trasmessi sui seguenti link https://orchestrasinfonicasiciliana.it/it/sinfonica-tv e https://www.youtube.com/user/FOSSPalermo rimarranno disponibili sulla piattaforma web della FOSS.

(foto di Max Aquila fornita dall’ufficio stampa)