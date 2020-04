Come di consueto, l’Ufficio statistica del Comune di Palermo ha elaborato i dati relativi all’andamento dei contagi, dei ricoveri, delle guarigioni e dei decessi legati al Covid19 in Sicilia.

Oltre ai dati giornalieri, che confermano il trend incoraggiante relativamente a tamponi positivi e ricoveri, sono stati elaborati i dati settimanali.

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 301 tamponi positivi (contro i 422 della settimana precedente); i ricoverati sono diminuiti di 42 unità (la settimana precedente erano diminuiti di 27 unità); i ricoverati in Terapia Intensiva sono diminuiti di 12 unità (la settimana precedente erano diminuiti di 23 unità); i positivi in isolamento domiciliare sono cresciuti di 214 unità (la settimana precedente +283); sono guarite 92 persone (la settimana precedente 119); sono decedute 37 persone (la settimana precedente 47).

Nel complesso sono stati eseguiti quasi 50mila tamponi (49772) con un dato crescente dei tamponi eseguiti di giorno in giorno nonostante alcune battute d’arresto sul numero dei tamponi validati soprattutto in occasione delle giornate festive. la media è di quasi 1300 tamponi al giorno (1276) ma non c’è omogeneità anche se il trend è comunque in crescita

Il dato totale parla di 2717 contagiati nell’isola dai quali detraendo 515 guariti e 200 morti si giunge al dato di 2020 attuali positivi attivi ovvero malati in cura.

Il trend è in evidente diminuzione per quel che riguarda i decessi, i ricoverati totali e i ricoverati in terapia intensiva. Quest’ultimo dato è quello essenziale per la valutazione delle misure di lockdown visto che lo stop imposto alle attività del Paese serve essenzialmente ad evitare il collasso del sistema sanitario con il riempimento di tutti i posti di terapia intensiva utili al trattamento di questa patologia polmonare viale, riempimento che causerebbe vittime per l’impossibilità di procedere alle cure.

L’indice generale di contagio anche in Sicilia è sceso sotto il livello R 1 ovvero statisticamente ogni contagiato contagia a sua volta meno di una persona. A livello regionale in base al dato dell’ultima settimana questo indice si aggira intorno allo 0,50 quindi ogni due contagiati attivi si registra nel periodo di osservazione un nuovo contagio. Lo stesso indice valutato una settimana fa era di 0,81 mentre due settimane fa era sopra 1