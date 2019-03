“Le dimissioni del sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta, sono un atto dovuto, anche se tardivo. La città è stata mal gestita per fin troppo tempo. Ad aggravare il tutto, negli ultimi mesi, la nuova crisi dell’ex Fiat e gli arresti Blutec, fino all’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto 96 politici in tutta la Sicilia, fra cui proprio il sindaco Giunta. I cittadini non meritano tutto questo. La Lega è pronta a dare a Termini Imerese un governo del buon senso all’insegna della legalità”.

A dirlo è Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali della Lega, in riferimento alla notizia delle dimissioni del sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta.

Simile la posizione dei 5 stelle “Le doverose dimissioni di Giunta rappresentano l’ennesima pagina triste per la nostra comunità, che certamente merita di meglio”.

È il commento del deputato del M5S all’Ars, Luigi Sunseri, alla notizia del passo indietro del primo cittadino di Termini Imerese, coinvolto dalla recenti vicende giudiziarie che in questi giorni hanno riempito le pagine di cronaca nera dei media.

“Finalmente – afferma Sunseri – arrivano le dimissioni del sindaco, a dir poco doverose, considerate le ultime vicende giudiziarie che per l’ennesima volta colpiscono la nostra città. E’ un momento triste per la nostra comunità, perché, di fatto, oltre ad avere problemi con la giustizia, questa amministrazione ha perso due anni nei quali si è dimostrata del tutto incapace a governare il territorio”.

“Ci aspetta ora – conclude Sunseri – un periodo di commissariamento. Personalmente mi impegnerò perché si trovino le soluzioni adatte e necessarie in questa fase non certo facile. Il M5S assicura fin d’ora la massima collaborazione e disponibilità nei confronti del territorio e del commissario che verrà a gestire Termini Imerese”.