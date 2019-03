Il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta si è dimesso. La decisione è stata ufficializzata con il deposito della lettera di dimissioni firmata dal sindaco. Il primo cittadino lascia la carica dopo poco più di un anno.

La notizia della scelta ormai presa era circolata già dalla fine della mattina ed era diventata insistente nel primo pomeriggio.

Poco prima delle 17 l’ufficialità con la consegna della lettera nella quale rappresenta le proprie dimissioni poi la diretta video social nella quale spiega che non ce la fa più a fronteggiare tutti i veleni “C’è qualcuno che ha i capelli bianchi e che potrebbe godersi la pensione – ha detto Giunta – e che invece continua a diffondere veleni”.

Il sindaco poi invita i cittadini ad aiutare chi verrà dopo di lui per garantire la crescita di Termini, che sia un commissario o un nuovo sindaco, e si dice sempre pronto ad ascoltare tutti e a dare consigli se necessario.

Gli ultimi mesi per la città di Termini non sono stati facili. In primo piano la nuova crisi dell’ex Fiat aggravata dagli arresti Blutec, poi la vicenda giudiziaria che ha coinvolto 96 politici in tutta la Sicilia e fra loro proprio lui il sindaco di Termini.