Diportisti positivi all’alcoltest. I controlli nel porto di San Nicola l’Arena delle guardie costiere di Termini Imerese e Porticello, insieme al nucleo radiomobile dei carabinieri di Termini Imerese, hanno portato a una raffica di sanzioni nell’ambito dell’operazione “Mare e laghi sicuri 2026”.

Nella frazione di Trabia sono scattati numerosi controlli con l’impiego di pattuglie di mare e di terra che hanno effettuato ispezioni a imbarcazioni, natanti e acquascooter in tutto l’arco della giornata. Sono state elevate sanzioni a diversi diportisti sia per violazioni dell’ordinanza di sicurezza balneare sia per violazioni del codice della nautica da diporto ed in particolare per il superamento del tasso alcolemico consentito dalla legge, con contestuale ritiro della patente nautica.

“Il Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera – si legge in una nota – ribadisce il proprio impegno costante nella tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione attraverso una capillare attività di controllo al servizio della collettività che proseguirà nelle prossime settimane e sarà mirata a prevenire e reprimere ogni comportamento che minacci la salvaguardia della vita umana in mare”.