“Le sentenze della Corte Costituzionale producono i loro effetti dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E gli effetti non travolgono gli atti già compiuti”.

LE’ quanto ha comunicatio alla giunta dopo un approfondimento legale l’assessore regionale per la salute Ruggero Razza. L’intera giunta, dopo aver analizzato la sentenza della Corte Costituzionale di cui ha riferito BlogSicilia e che cassa la norma regionale che aveva permesso la nomina dei Commissari stabilendo, di fatto, la decadenza degli stessi commissari, ha condiviso l’interpretazione ed ha prodotto un documento di intenti per procedere verso la soluzione dellavicenda.

Sono salvi, dunque, tutti gli atti compiuti in questo anno o poco più ma resta il tema della sostituzione dei commissari.

“Il governo regionale ha dato mandato all’assessore alla Salute, Ruggero Razza, di assumere ogni determinazione in ordine alla esecuzione della pronuncia della Consulta nei termini previsti dalla legge che, peraltro, consentono di definire il procedimento dopo il formale insediamento della commissione istituita per il procedimento di nomina dei direttori generali, previsto per il 23 luglio prossimo”.

La tendenza sembra essere, dunque, quella di nominare direttamente i nuovi manager senza passare da ulteriori commissarimaneti accelerando le procedure già stabilite a livello concorsuale anche se non è dewtto che i tempi consentano di mettere in atto questa soluzione.

“Alla luce della programmazione dei lavori, infatti, verrà deciso se adottare la mera conferma tecnica dei commissari, ovvero se introdurre alcuni elementi di novità”.

