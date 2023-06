Le indagini sull'aggressione

Un dirigente medico di Villa delle Ginestre, centro di riabilitazione dell’Asp di Palerm, è stato picchiato da un autista dell’azienda sanitaria. E’ successo ieri pomeriggio. Il medico e l’autista hanno lavorato insieme per tutto il giorno. D’un tratto l’autista ha iniziato a picchiare con violenza il medico che è finito in ospedale con il volto tumefatto e il setto nasale rotto. Non si conoscono i motivi dell’aggressione.

Le parole del medico: “Fatto inspiegabile”

“Un fatto inspiegabile – ha detto agli agenti il medico che è stato sentito dai poliziotti – Siamo stati insieme tutto il giorno, poi improvvisamente l’aggressione. Ancora non riesco a comprendere cosa sia successo”. Nel centro di via Castellana oltre ai poliziotti anche i sanitari del 118 che hanno portato il dirigente medico al pronto soccorso. L’autista è stato denunciato. E’ in corso anche una indagine interna all’Asp per comprendere cosa sia accaduto.

I precedenti dell’aggressione a dei medici

Sono stati identificati dai carabinieri gli aggressori del medico di famiglia di Ficarazzi. L’aggressione è avvenuta in due momenti.

Il medico si sarebbe rifiutato di produrre un certificato

In una prima fase era stato un giovane di 21 anni a prendere a pugni il medico che si era rifiutato di rilasciare un certificato per non frequentare la scuola. Poco dopo si sono presentati la madre del giovane e il fratello.

Il rifiuto del medico e l’ira dei familiari

Sono stati loro dopo il netto rifiuto del medico a danneggiare l’ambulatorio che si trova in Corso Umberto. Hanno scagliato una pianta contro la porta mandando in frantumi i vetri. Le indagini dei carabinieri sono riusciti a risalire ai tre.

Ora rischiano una denuncia, indaga la procura di Palermo

Le loro posizioni sono al vaglio della Procura di Palermo. Le indagini per fare piena luce sull’aggressione avvenuta nello studio del medico di famiglia Giorgio Clemente erano state affidate ai carabinieri della compagnia di Bagheria.

