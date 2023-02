Quanto guadagna un dirigente generale alla Regione Sicilia e soprattutto quanto costano gli alti burocrati al bilancio della Sicilia e dunque alla collettività?

Lo stabilisce una delibera della giunta regionale guidata dal presidente Renato Schifani che ha modulato, in base agli incarichi, le indennità di posizione ovvero le somme che ogni dirigente generale percepisce per effetto dell’incarico a cui è chiamato. somme che si aggiungono allo stipendio base di un dirigente senza incarico

Cambio di rotta rispetto al passato, non più tutti uguali

Rispetto al passato la giunta Schifani ha deciso di assegnare indennità diverse in base all’incarico, alle responsabilità oggettive, alla complessità del settore che è assegnato ad ogni dirigente. Un cambio di rotta rispetto al passato. A partire dal governo Crocetta che deliberò in tal senso e fino ad oggi, infatti, ogni dirigente generale percepiva una indennità di posizione di 51mila e 600 euro l’anno per un costo complessivo si 1 milione e 632mila euro per le casse della Regione.

Indennità rimodulate, risparmio di 86mila euro l’anno

Con la rimodulazione la regione risparmia circa 86mila euro l’anno. Qualcuno guadagna di più, qualcuno di meno. Si va da una indennità minima di 35mila euro (che spetta, in realtà ad un solo dirigente) ad una indennità massima di 54mila euro anche se dall’amministrazione regionale sottolineano che, in base agli studi, il dirigente generale della Regione Siciliana che ha il massimo dell’indennità percepisce il 35 % in meno di un dirigente generale ministeriale. Naturalmente si tratta di una media visto che per ogni ministero ci sono diversi dirigenti generali.

L’indennità massima

Lì’indennità maggiore assegnata dalla delibera di giunta numero 96 del 10 febbraio 2023 ammonta a 54mila euro (3 mila euro in più rispetto a quella che veniva concessa a tutti in passato) e spetta circa ad un terzo dei dirigenti generale, 12 su 32. In particolare si parla dei dirigenti generali di protezione Civile, Acqua e Rifiuti, Energia, Programmazione Fondi Ue, Beni Culturali, Bilancio e tesoro, Territorio e Ambiente, pianificazione strategia in sanità, infrastrutture, Agricoltura, e Lavoro. Insomma i dipartimenti più spinosi.

Le altre indennità

Ammonta a 48mila euro (3mila euro in meno rispetto al passato) l’indennità più diffusa che spetta a 14 dirigenti generali mentre c’è un’altra fascia composta da 5 dirigenti generali ai quali viene attribuita una indennità di 42 mila euro (9mila in meno rispetto al passato).

L’indennità più bassa

L’indennità di posizione più bassa vale 35mila euro (16mila in meno rispetto al passato) e viene attribuita al dirigente del Dipartimento degli affari Extraregionali)