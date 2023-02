Archiviata la Finanziaria, Schifani sceglie i dirigenti e porta i nomi in giunta

10/02/2023

Passata la nottata della seduta fiume che ha visto l’approvazione della Legge di Stabilità regionale, con non poche polemiche per l’aumento delle indennità dei deputati, ora è tempo di nomine per la giunta Schifani.

Ora alla Regione si passa alle nomine

Dopo la seduta fiume con maratona notturna e rush finale per l’approvazione della Finanziaria regionale, la giunta di governo torna a riunirsi oggi alle ore 17 a Palazzo d’Orleans. All’ordine del giorno le nomine dei dirigenti generali dei dipartimenti. Nel pomeriggio, inoltre, la giunta approverà il bilancio consolidato 2021 che consentirà di alcune risorse a favore dei cittadini.

Avanti con alcuni nomi nonostante la sentenza della Cassazione

Una lista di papabili dirigenti, passati nei giorni scorsi al centro delle polemiche da parte delle opposizioni, che hanno sottolineato le difficoltà a cui potrebbe andare incontro la giunta anche a seguito di una sentenza della Cassazione che ha chiuso di fatto la porta ai dirigenti di terza fascia. Schifani però ci prova lo stesso, facendo entrare “dalla finestra” alcuni nomi di cui, come traspare, non vorrebbe proprio farne a meno.

Ecco la lista dei nomi

Tra le indiscrezioni raccolte, molte delle quali anticipate in un articolo da La Sicilia, diversi sono i ritorni di alcuni superburocrati ai vertici dei rami dell’amministrazione nelle indicazioni con cui la giunta andrà a procedere. Tra questi, Salvatore Taormina alle Autonomie Locali e Vincenzo Falgares che ritornerebbe a capo della spesa europea al posto dell’esterno Federico Lasco voluto da Nello Musumeci.

Chi va alla Salute e alla Formazione

Sempre in tema di esterni, la Regione ne può nominare fino a due, potrebbe passare ancora qualche giorno per la nomina del nuovo responsabile della Salute. In ‘pole position’ c’è

Salvatore Iacolino, attuale commissario del Policlinico di Palermo. In pista per un nuovo incarico, Maurizio Pirillo, già direttore ai Rifiuti che andrebbe alla Formazione.

Incognita ai rifiuti

La complessa direzione di Viale Campania che si occupa dell’emergenza-rifiuti, invece potrebbe essere la seconda affidata a un profilo fuori dal perimetro dei dirigenti regionali. Altri papabili a ricoprire l’incarico di dirigente sono Vitalba Vaccaro, già capo di gabinetto di Musumeci e vicario del governatore siciliano Renato Schifani “in pectore” alla guida dell’Arit; Maurizio Costa (Energia) ed Ettore Foti (Lavoro).

Ci sono anche delle conferme

Nuova nomina per Giovanna Segreto, attuale capo di gabinetto di Turano, all’Istruzione.

Tra i confermati anche Dario Cartabellotta (Agricoltura) e Carmelo Frittitta (Attività produttive). All’ordine del giorno della seduta di giunta anche il contratto collettivo regionale dell’area della dirigenza e la realizzazione del centro di eccellenza materno infantile (Cemi) a Palermo.