Gli 81 passeggeri del volo Roma-Palermo di Alitalia che sarebbero dovuti arrivare ieri sera nel capoluogo siciliano sono stati costretti a passare la notte in un albergo a Comiso e sono arrivati a Palermo in pullman dopo 16 ore.

L’aereo per il maltempo non è potuto atterrare a Palermo ed ha scelto la pista del ‘Pio La Torre’ ma per una serie di concause non è stato possibile procedere al rifornimento perchè due autobotti si sono guastate e l’aereo non è potuto ripartire. I passeggeri sono stati ospitati in un albergo ma lamentano diversi disagi e disservizi nello scalo di Comiso e stanno avviando azioni di risarcimento. Chiamato in causa il presidente della Soaco Silvio Meli replica: “Ho dato mandato ai nostri legali di contestare alla società che gestisce i rifornimenti degli aerei – dice Meli – questo inammissibile disservizio perchè dobbiamo salvaguardare la nostra immagine. Qualcuno dovrà pagare e non può essere la Soaco”.