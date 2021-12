A Palazzo Steri due giorni di convegno

Il 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Anche in Sicilia il tema è stato affrontato con la necessaria sensibilità. Da Palermo a Ragusa, si sono tenuti incontri e presentazioni di video progetti.

La giornata della disabilità a Modica

“Siamo di Versi perché siamo Poesia”, è il titolo del video progetto realizzato dall’associazione di clown dottori “Ci ridiamo su” e presentato oggi a Modica. Importante la scelta della data. Il 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Il video è stato distribuiti sui canali social e su youtube.

La storia del progetto “Siamo di Versi perché siamo Poesia”

Il progetto che arriva da lontano. Il video riprende i momenti fondamentali di un percorso laboratoriale svolto nel periodo pre-covid con l’associazione di volontariato “Piccoli Fratelli onlus” di Modica, impegnata nell’assistenza di persone diversamente abili. Il video racconta anche il momento conclusivo del progetto: una piccola performance come momento di restituzione alla comunità.

Un viaggio dedicato a chi pensa di non essere perfetto

Il filmato – spiegano dall’associazione dei clown dottori – è “un viaggio all’interno delle fasi principali del progetto che ha coinvolto gli utenti diversamente abili, i loro assistenti, i volontari in un vero e proprio processo espressivo e creativo di integrazione attraverso il linguaggio teatrale. Questo viaggio è dedicato a chi pensa di non essere perfetto, affinché scopra che i difetti sono, in realtà, opportunità, elementi distintivi, piccoli tesori riflessi del grande universo”.

Un video per dare spazio alle potenzialità espressive

“Come ci sono infiniti fiori nei prati, o farfalle per aria, uno diversi dall’altro, così siamo noi”, spiegano i clown dottori di “Ci ridiamo su”. “L’obiettivo primario è stato quello di dare spazio alle potenzialità espressive, emotive e relazionali di ciascuno, nel rispetto delle caratteristiche del singolo – spiega Fabio Ferrito, presidente dei clown dottori – quindi, è un attento e profondo lavoro basato sulla gestualità spontanea dei protagonisti dell’esperienza, e pone al centro dell’esperienza il corpo e il gesto quali espressioni di una immediata cifra poetica in un lavoro comune e condiviso. Un’esperienza doppia, per entrambe le parti: gli ospiti disabili e gli educatori coinvolti, impegnati a spingersi per andare “oltre se stessi” per entrare in una relazione autentica con l’altro”.

Gli eventi sulla disabilità a Palermo

Anche a Palermo è stata “celebrata” la giornata internazionale delle persone disabili. A Palazzo Steri, sede del rettorato universitario, si sono dato appuntamento le associazioni e le reti del settore. Alla sessione di lavoro, che si conclude domani, ha partecipato anche l’assessore regionale alla Famiglia ed alle politiche sociali Antonio Scavone. Sempre oggi inizia il calendario di iniziative promosse dal network Parlautismo, presieduto da Rosi Pennino. La rappresentante di Parlautismo aveva presentato i progetti a TalkSicilia, il programma di approfondimento politico e sociale di Blogsicilia,it e Tempostretto.it.