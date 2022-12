Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità, stimolando e agevolando il necessario processo di emancipazione dal nucleo familiare questo l’obiettivo dell’iniziativa di Confcommercio Palermo che ha stretto un protocollo d’intesa con la Yellow School, che promuove e stimola le autonomie personali dei soggetti con disabilità agevolando le famiglie.

Stage e attività d’informazione agli associati

Nel dettaglio l’impegno dell’associazione di categoria è quello di dare vita a stage formativi all’interno delle aziende, per un minimo di almeno 8 ore al mese, e di assumere iniziative mirate all’informazione e alla sensibilizzazione degli associati verso le politiche di sostegno a favore dei diversamente abili.

Un arricchimento anche per le aziende

La partnership tra Yellow School e Confcommercio verrà ufficializzata mercoledì 21 dicembre nel corso di una iniziativa benefica che si svolgerà alle 21 al Cinema De Seta ai Cantieri Culturali della Zisa. L’incasso servirà a sostenere il progetto “La casa delle ninfee” di Vivi Sano Ets. “Non è soltanto un gesto di solidarietà – dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo -. Siamo sicuri che questo rapporto di collaborazione, oltre ad aiutare le persone disabili a relazionarsi per la prima volta con il mondo del lavoro e a migliorare le proprie capacità relazionali, possa rappresentare un arricchimento umano per le aziende che aderiranno all’iniziativa”.

Qualifiche abilitanti per il mondo del lavoro

L’Accademia, guidata dal direttore Luca De Paoli, già da anni offre servizi di formazione con corsi – ai quali partecipano anche normodotati – mirati ad ottenere qualifiche abilitanti per il mondo del lavoro. “Con Confcommercio – dice De Paoli – abbiamo trovato un autorevole partner che ha mostrato grande sensibilità su questo progetto, che può avere risultati importanti per i nostri ragazzi che saranno adeguatamente motivati a entrare a far parte di processi produttivi e a stimolare le proprie capacità relazionali”.