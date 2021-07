Commissario Giugni, "lavoriamo su 98 interventi"

Scende la sanzione semestrale a carico dell’Italia per la mancata depurazione delle acque reflue. Lo rende noto il Commissario Unico per la Depurazione Maurizio Giugni spiegando che “la Commissione Europea ha infatti quantificato in 22,7 milioni di euro la quarta penalità riferita al periodo dicembre 2019 – maggio 2020, contro i 23,8 versati nei sei mesi precedenti. Un costo che si ridurrà ulteriormente, perché sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali sul mancato progresso di 25 agglomerati a causa dell’emergenza Covid, la stessa Commissione ha rinunciato al recupero di circa 3,6 milioni di euro, portando la sanzione effettiva per questo semestre a poco più di 19 milioni“.

Lavoriamo contemporaneamente su 98 interventi

“Un risultato significativo – commenta Giugni – in un periodo di riferimento che è quello del mio predecessore, il professor Rolle, cui va dato merito di un’azione importante che da un anno a questa parte stiamo intensificando. Lavoriamo contemporaneamente su ben 98 interventi, contando anche le altre tre procedure d’infrazione contro l’Italia non ancora sfociate in multa. Crediamo – conclude Giugni – che i risultati di questo profondo lavoro si vedranno nei prossimi mesi, non solo nella regressione della sanzione, ma con benefici effettivi su un territorio contraddistinto da evidenti carenze, in primis nella definizione del Servizio Idrico Integrato”.

4 le procedure di infrazione

Sono oggi quattro le procedure d’infrazione a carico dell’Italia in campo fognario e depurativo, per 939 agglomerati. Composta dal Commissario Maurizio Giugni e dai due Subcommissari Riccardo Costanza e Stefano Vaccari, la Struttura nominata nel maggio 2020 si avvale del supporto di società e istituzioni pubbliche (Invitalia, Sogesid, Studiare Sviluppo, Uta, Provveditorati alle Opere Pubbliche, Enea) per portare a termine la realizzazione delle opere.

Alla Sicilia la maglia nera

Nell’unica procedura in cui l’Italia paga una sanzione economica (2004/2034) la Sicilia è la Regione maggiormente coinvolta con 45 agglomerati sui 68 complessivi. Nella relazione annuale trasmessa alle istituzioni di riferimento, il Commissario ha dettagliato il lavoro in corso su ogni singola area: 7 sono i lavori completati e 14 i cantieri in corso, cui si aggiungono gare di lavori e progettazioni.

La sentenza

La Corte di Giustizia Europea, spiega una nota del Commissario, “con sentenza C-251/17, ha condannato l’Italia al pagamento di una sanzione di circa 30 milioni di euro per 74 agglomerati della procedura 2004/2034, con un carico generato pari a quasi sei milioni di abitanti equivalenti. La realizzazione di depuratori e reti fognarie, assieme al lavoro negoziale delle autorità italiane, ha consentito nei tre successivi semestri di stralciare agglomerati idrici o quote parte degli stessi. E’ stata infatti validata la raggiunta conformità di un milione e duecento mila abitanti equivalenti, permettendo così il risparmio di 6,2 milioni di euro. La quarta semestralità – prosegue la nota – tiene invece conto della raggiunta conformità di quote parte di cinque agglomerati (Acri, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Sellia Marina, Battipaglia) accogliendo inoltre riesami e correzioni su quelli di Palermo (espunti oltre 58 mila abitanti equivalenti dalla sanzione) e Taviano”.

“I progressi registrati non solo nell’avanzamento delle opere, ma anche a seguito della corretta informativa alla Commissione sull’effettiva realtà dei singoli territori – osserva il Subcommissario Stefano Vaccari – attestano l’accurato lavoro del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della Transizione Ecologica e della Coesione, oltre ovviamente della Struttura Commissariale”.

L’inchiesta, Amap commissariata

Dopo un’indagine dei Carabinieri sulla gestione tecnico-operativa dei depuratori delle acque reflue urbane di Acqua dei Corsari a Palermo e dei comuni di Balestrate, Carini e Trappeto, l’AMAP Spa è stata commissariata. E’ stato nominato quale commissario Luigi Librici, già direttore dell’Arpa Sicilia. Il provvedimento è del gip Piergiorgio Morosini.

Gli indagati

L’Amap è indagata come persona giuridica insieme a Maria Prestigiacomo (ex presidente Amap e attuale assessore alle Opere pubbliche di Palermo), Alessandro Di Martino (attuale amministratore unico di Amap), i dipendenti Angelo Siragusa, Adriana Melazzo, Dorotea Vitale. È contestato il reato ambientale per avere provocato l’inquinamento in un’area protetta e cioè quella del golfo di Castellammare.