I carabinieri della stazione di Carini hanno denunciato a piede libero alla Procura di Palermo un uomo di 70 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di gestione non autorizzata di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di un controllo mirato al contrasto dei reati ambientali sul territorio.

Durante l’ispezione all’interno di un terreno di proprietà dell’indagato, i militari hanno scoperto una discarica abusiva estesa su tutta l’area privata. Sul terreno erano accumulati ingenti quantitativi di rifiuti speciali, depositati senza alcuna autorizzazione o misura di tutela ambientale.

Tra i materiali rinvenuti e catalogati figurano cumuli di scarti metallici e materiale ferroso, macerie derivanti da lavori edili e diversi veicoli parzialmente smantellati. Secondo quanto ricostruito la destinazione d’uso dell’intera area era stata di fatto modificata per essere trasformata in un deposito incontrollato di scarti potenzialmente inquinanti.

I carabinieri hanno quindi posto sotto sequestro sia l’intera porzione di territorio interessata sia i materiali accumulati, avviando contestualmente le procedure giudiziarie a carico del proprietario.