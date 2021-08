Intervento degli agenti della polizia di questura

Gli agenti della polizia amministrativa della questura di Palermo, hanno denunciato un cittadino palermitano che, in via Cagliari ad angolo con piazza Sant’Anna, con un impianto artigianale aveva realizzato una discoteca all’aperto diffondeva musica ad alto volume non solo nella piazza ma anche per le vie limitrofe, causando un evidente disturbo della quiete pubblica.

Nella sala da ballo all’aperto c’erano fino a tarda notte un centinaio di giovani che ballavano e bevevano disturbando la quiete pubblica e non rispettando le norme previste per il contenimento della pandemia.

Il giovane di 26 anni proprietario dell’attrezzatura sequestrata, è stato denunciato per il reato di disturbo della quiete pubblica; allo stesso è stata elevata una sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle norme riguardanti l’uso del dispositivo di protezione individuale.

Durante il mese di agosto sono state controllate 130 attività commerciali ed identificate 625 persone. Sono stati controllati 439 green pass ed elevate sanzioni per un totale di circa 6.000 euro (6 sanzioni a carico di esercenti di locali e 9 sanzioni a carico di avventori).

Questa discoteca itinerante con tanto di abusivi che vendono alcolici si ripete dal mese di agosto. Ogni volta che la polizia interviene gli organizzatori cambiano location.

Prima piazza Sant’Anna, poi alla Vucciria, ancora in via Discesi dei Giudici adesso in via via Cagliari.