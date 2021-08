la caduta mortale a Lipari

Pensionato di Lipari cade col motorino a Lipari.

Trauma cranico: trasportato d’urgenza a Palermo non ce l’ha fatta.

Si chiamava Giovanni Lucchese, aveva 73 anni.

Probabile un malore.

Un pensionato di Lipari è morto a Palermo dove era stato ricoverato dopo aver avuto un grave incidente col motorino. Operato d’urgenza all’ospedale Civico per un forte trauma cranico è deceduto. Si chiamava Giovanni Lucchese, aveva 73 anni.

La caduta mortale sull’isola

Secondo le prime frammentarie informazioni, sembrerebbe che l’anziano mentre era alla guida del suo scooter abbia perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada mentre percorreva la stradella dell’Annunziata, nella più grande delle isole Eolie. In quella zona anche i sanitari del 118 avrebbero avuto delle difficoltà per raggiungere il luogo della caduta. Pare infatti che perfino l’ambulanza abbia avuto delle complicazioni per soccorrere l’uomo, al punto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco del posto.

Probabile un malore

Non si conoscono attualmente le cause dell’incidente e della caduta, ma non si esclude un malore mentre l’uomo era alla guida del motorino. Non appena sono giunti i soccorsi, i sanitari hanno disposto il trasferimento d’urgenza a Palermo, presso il trauma center dell’Ospedale ARNAS Civico di Palermo.

Inutili i soccorsi

Immediatamente ricoverato, le sue condizioni sono apparse subito gravi. I medici hanno provato a salvarlo ma evidentemente il trauma alla testa era già troppo esteso. L’uomo poco dopo è deceduto. Si attendono ancora informazioni circa l’eventuale autopsia sul corpo della vittima.

*In aggiornamento*