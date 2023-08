Ad emettere il provvedimento la Procura

E’ stata dissequestrata la discoteca Mirage di Bagheria e quindi riapre l’attività. La Procura della Repubblica di Termini Imerese ha emesso il provvedimento che ha accertato l’intervenuta cessazione delle esigenze cautelari che avevano imposto il blocco delle attività lo scorso 8 luglio. Già dallo scorso 21 luglio è operativo questo nuovo provvedimento.

Cosa era stato riscontrato

Gli agenti di polizia del commissariato di Bagheria avevano infatti riscontrato l’assenza dello specifico titolo autorizzativo necessario per l’attività di intrattenimento danzante. Già lo scorso 4 agosto la commissione comunale per il pubblico spettacolo di Bagheria aveva accertato la presenza dei necessari requisiti utili per l’ottenimento della agibilità.

In attesa del rilascio della licenza

Il titolare della ditta è stato assistito dall’avvocato penalista Fabio Vanella e dall’avvocato Vittorio Fiasconaro per gli aspetti di tipo amministrativo. La discoteca riaprirà appena verrà rilasciata la licenza di pubblica sicurezza che completa il procedimento. “Lo scorso 4 agosto la commissione comunale per il pubblico spettacolo di Bagheria aveva riscontrato la presenza dei necessari requisiti utili per l’ottenimento della agibilità – spiegano gli avvocati Vanella e Fiasconaro che assistito il titolare -. La discoteca riaprirà appena verrà rilasciata la licenza di pubblica sicurezza che completa il procedimento”.

L’individuazione del locale

La polizia aveva individua sui social questa discoteca ritenuta completamente abusiva e per questo è stata disposta la chiusura. Guai anche per il titolare che è stato denunciato alla Procura. L’operazione aveva preso spunto dal potenziamento dei controlli con l’ingresso della stagione estiva. La polizia aveva appositamente implementato i servizi mirati a vagliare la regolarità dei numerosi locali dislocati su tutto il territorio palermitano. Massima attenzione era stata riposta sugli esercizi che, oltre ad esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolgono pubblici spettacoli e serate danzanti.

Nessuna autorizzazione

Ad intervenire in questo caso i poliziotti della squadra della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura. Insieme a loro personale del commissariato di Bagheria. Ad essere effettuato un accesso ispettivo nella discoteca “Mirage”, ricadente nel comprensorio di Bagheria. Al momento del controllo si stava svolgendo una serata danzante con tre dj che riproducevano musica alla presenza di circa 700 avventori. Il titolare, contattato dai poliziotti, risultò all’epoca sprovvisto della necessaria agibilità, rilasciata dalla commissione comunale vigilanza locali pubblico spettacolo e della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal questore. Documenti necessari per tenere pubblici trattenimenti danzanti.

