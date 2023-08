Denunciato il titolare e sequestrati i locali

La polizia individua sui social una discoteca completamente abusiva nella provincia Palermitana e ne dispone la chiusura. Guai anche per il titolare che è stato denunciato alla Procura. L’operazione prende spunto dal potenziamento dei controlli con l’ingresso della stagione estiva. La polizia ha implementato i servizi mirati a vagliare la regolarità dei numerosi locali dislocati su tutto il territorio palermitano. Massima attenzione sugli esercizi che, oltre ad esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolgono pubblici spettacoli e serate danzanti.

Nessuna autorizzazione

Ad intervenire in questo caso i poliziotti della squadra della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura. Insieme a loro personale del commissariato di Bagheria. Ad essere effettuato un accesso ispettivo nella discoteca “Mirage”, ricadente nel comprensorio di Bagheria. Al momento del controllo si stava svolgendo una serata danzante con tre dj che riproducevano musica alla presenza di circa 700 avventori. Il titolare, contattato dai poliziotti, è risultato sprovvisto della necessaria agibilità, rilasciata dalla commissione comunale vigilanza locali pubblico spettacolo e della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal questore. Documenti necessari per tenere pubblici trattenimenti danzanti.

La scoperta sui social

A monte del provvedimento, come sempre, la meticolosa attività di monitoraggio preventivo delle cosiddette fonti aperte operata dai poliziotti. Ad essere analizzati canali social e internet, strumenti attraverso i quali, in genere, vengono pubblicizzati con ampio anticipo gli eventi. Tra i quali anche quelli che poi risultano essere irregolari. Al termine degli accertamenti il titolare della discoteca è stato denunciato per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Il locale posto sotto sequestro preventivo per impedire che fosse reiterato il reato.

I controlli anche su strada

A far da cornice all’attività di natura amministrativa anche una lunga serie di controlli su strada. Hanno riguardato alcune delle vie e piazze bagheresi più densamente frequentate da giovani, per esempio piazza S.Sepolcro. Soltanto qui identificati 30 avventori. Complessivamente, sul territorio dell’intero comprensorio bagherese, a fronte di 6 posti di controllo, sono state identificate 81 persone e controllati 30 veicoli.

