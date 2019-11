Il lido Maljk a Cefalù (Pa) è stato dissequestrato dal gip di Termini Imerese. Lo fa sapere la società che gestisce il locale a cui la polizia nei giorni scorsi aveva messo i sigilli.

“E’ stato accertato – dicono i titolari del locale – che dal primo settembre scorso la struttura aveva l’autorizzazione di agibilità per 600 persone”.

Gli agenti di polizia avevano eseguito il decreto di sequestro poiché durante i controlli avvenuti nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre gli agenti, era stato accertato nello stabilimento balneare lo svolgimento di una serata danzante con oltre 400 persone con il dj.

La serata sarebbe stata organizzata senza la licenza del questore da parte del titolare e della certificazione di agibilità relativa alla solidità ed alla sicurezza dei locali.

“A seguito di istanza presentata dalla ditta che gestisce il Maljk al Gip di Termini Imerese, la Procura della Repubblica, a cui gli atti erano stati inviati per il parere di rito, ha disposto l’immediato dissequestro in quanto è stato acclarato che la ditta il primo settembre 2019 aveva l’autorizzazione di agibilità per 600 persone”. Lo fa presente la società che gestisce il locale.

“Nonostante l’increscioso inconveniente la ditta nutre massima fiducia nell’autorità giudiziaria,- aggiunge la nota – tenuto conto che anche gli episodi a cui è stata sottoposta, suo malgrado, si sono conclusi con provvedimenti favorevoli da parte dell’attenta magistratura interessata di volta in volta”.