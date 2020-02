In tutto in Sicilia sono 23

L’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano ha firmato i decreti di rinnovo del riconoscimento per il distretto produttivo agrumi di Sicilia e per il distretto produttivo pesca – Cosvap. Si tratta delle prime due realtà che hanno beneficiato del nuovo avviso pubblicato dal Dipartimento delle Attività produttive volto a determinare il rinnovo o il nuovo riconoscimento dei distretti, un’attività che era bloccata da quasi tre anni e che grande preoccupazione aveva destato nel mondo produttivo dell’Isola.

I distretti produttivi, istituti con decreto nel 2005, hanno l’obiettivo di far lavorare le filiere per sistemi integrati in grado di darsi una programmazione a livello territoriale incentivandoli con specifici fondi.

“Con la firma dei primi due decreti di rinnovo – afferma Turano – abbiamo dato compimento al percorso iniziato più di un anno fa con il presidente Musumeci per ridare nuova vita ai distretti produttivi siciliani. Questo primo passo adesso ci consentirà di procedere in maniera più spedita e di lavorare alla ridefinizione del loro ruolo nell’ambito del sistema produttivo siciliano”

Nel 2007 la Regione Siciliana aveva riconosciuti 23 distretti produttivi nove industriali, otto agricoli, quattro artigianali e due della pesca. Il decreto del 2005 prevedeva una validità del riconoscimento della durata di tre anni, trascorsi i quali i distretti riconosciuti dovevano andare al rinnovo. Di fatto però dal 2017 la situazione dei rinnovi e dei riconoscimenti era praticamente bloccata. La pubblicazione dell’avviso e l’istituzione del Servizio ‘ZES e d altri interventi agevolativi’ che avrà competenza sui Distretti produttivi ha sostanzialmente superato la stasi e consentirà il complessivo rilancio del sistema. “Adesso – spiega Turano – con i nuovi criteri di riconoscimento dei distretti si potrà procedere più speditamente non solo ai rinnovi per quanti sono già pronti ma anche ai nuovi riconoscimenti”.