In Sicilia ci sono 23 distretti produttivi

Validità quinquennale per i distretti produttivi della Regione Siciliana. Prorogata al 2025, dunque, la validità per i distretti riconosciuti quest’anno a ottobre: lo ha stabilito un decreto firmato dall’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano che sancisce una scadenza quinquennale per tutte le filiere riconosciute.

“Con questo provvedimento – spiega l’assessore Turano – abbiamo sostanzialmente riallineato il sistema delle scadenze per i 23 distretti produttivi che era triennale per i tredici più vecchi mentre è quinquennale per i dieci riconosciuti quest’anno. Non si tratta di una mera formalità ma di una scelta strategica che fissa un orizzonte temporale definito per aiutare una programmazione e una progettualità coerente ed unitaria”.

I decreti di proroga dei riconoscimenti sono pubblicati sul portale online della Regione siciliana.

A luglio dell’anno scorso l’assessore Turano aveva istituito la Consulta dei distretti produttivi siciliani. Nell’occasione aveva detto: “Si tratta di un altro passo importante nel percorso di valorizzazione dei distretti che abbiamo tracciato con il presidente Musumeci”.

Con l’istituzione della Consulta, che era arrivata a poche settimane dal riconoscimento dei primi tredici distretti produttivi della Regione Siciliana, di fatto venne attivato l’organismo di coordinamento e concertazione dei distretti riconosciuti per l’attuazione ed il monitoraggio dei patti di sviluppo distrettuale.

“Con questa nuova governance a costo zero – aveva aggiunto Turano – abbiamo adesso un luogo di confronto con i distretti e un valido strumento di lavoro per elaborare efficaci strategie di sviluppo del nostro tessuto produttivo”. Prorogata, dunque, al 2025, come detto, la validità per i distretti produttivi siciliani che adesso potranno concentrarsi sulla promozione delle rispettive eccellenze della nostra Regione.