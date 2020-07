Con la firma e la consegna dei decreti di riconoscimento dei Distretti Produttivi siciliani da parte dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Girolamo Turano, si è aperta una nuova fase nello sviluppo delle filiere di produzione più importanti della Sicilia.

“La nuova geografia dei Distretti – dichiara Nino Carlino, Presidente del Distretto della Pesca – offrirà nuove occasioni per lo sviluppo di importanti sinergie di filiera. Sono davvero molto contento di questa nuova fase promossa dal governo regionale – continua Carlino – che potrà contribuire in maniera determinante alla ripresa di alcuni settori economici produttivi siciliani particolarmente danneggiati dall’emergenza dovuta al Covid-19.

Nel corso della conferenza stampa, l’Assessore Turano si è soffermato anche sulle prospettive future: “Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema delle imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica che riguardi anche la prossima programmazione comunitaria. In questo senso per favorire il dialogo abbiamo istituito un ufficio apposito per i distretti presso il dipartimento Attività produttive e riattiveremo la Consulta dei Distretti che è l’organismo di coordinamento e concertazione dei distretti. Non vogliamo limitarci a far ripartire il sistema ma siamo intenzionati a dargli nuova vitalità”.